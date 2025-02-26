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        Haberler Gündem Güncel Kırıkkale'de 28 öğrenci ve 1 öğretmen gıdadan zehirlendi | Son dakika haberleri

        Kırıkkale'de 28 öğrenci ve 1 öğretmen gıdadan zehirlendi

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde 28 öğrenci ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 06:26 Güncelleme: 26.02.2025 - 06:28
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        28 öğrenci ve 1 öğretmen gıdadan zehirlendi
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        Balışeyh ilçesinde Tümgeneral Derviş Şen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 28 öğrenci ve 1 öğretmenin, öğle yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

        Öğretmen G.B ve 28 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kırıkkale
        #Balışeyh
        #haberler
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