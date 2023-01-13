Kırık diş yüzünden dil kanseri oldu!

Dilindeki yara büyüyünce peltek konuşan, S´leri söyleyemeyen, kolları moraran ve gözleri kanlanan Hüseyin, doktordan korktuğu için gitmediğini söyledi. Bu süreçte 6 kilo veren Güvenaltun, dilinin büyük bir kısmı alındığı için tat alma duyusunu büyük oranda kaybetti. Ölümden dönen genç adam bundan sonraki hayatında da konuşmakta güçlük çekecek.

3´üncü evre dil kanseri teşhisi konulan Güvenaltun, ameliyatla sağlığına kavuştuktan sonra en çok hamburger yemeyi özlediğini ifade etti. Hastaneden taburcu edilen Güvenaltun, önce işe başlayacağını ardından da ertelediği nişanını yapacağını dile getirdi.

10 OCAK'TA NİŞANI VARDI, ERTELENDİ

Hüseyin konuşmakta zorlandığı için hastalık sürecini anlatan annesi Hatice Eryılmaz, "Oğlumun 2 dişi çürüktü, biri çekildi diğerine iltihap olduğu için doktor önce tedavi vermiş, sonra çekelim demiş. Oğlum da ağrısı geçince dişin çekilmesi için gitmemiş. Diş zamanla kırılıp, dilini kesmiş, oğlum geçer diye önemsemedi. 1 aydan sonra yara iyileşmeyince biz de tedirgin olduk ama oğlum geçeceğini söyledi.

Dildeki yara büyüdü, konuşmakta, yemede, içmede zorluk çekiyordu. Ağrılarından dolayı sürekli ağrı kesici kullanıyordu. Oğlum biraz ihmalkâr davrandı. Çok korktuk çünkü yaşı küçük, hiç aklımızda yoktu. Alkol ve sigara da kullanmazdı. Şükür ameliyattan sonra daha iyi olacağız. 10 Ocak´ta nişan yapacaktık, yarası geçmeyince doktor arayışına girdik. Bazı doktorlar bizi daha çok korkuttu. En sonunda Tayfun hocamla tanıştık, bize umut oldu. Çok şükür şu anda oğlum iyi. Çok hareketli, yerinde duramayan bir çocuktu, bir anda her şeyden kopması ona da bize de ağır geldi. Oğlum bir giyim mağazasında müdür, işine de dönecek patronları ve nişanlısı bu dönemde bizi hiç yalnız bırakmadı" dedi.