Sağlığa olan faydaları saymakla bitmeye kiraz yaz aylarının gözdesidir. Kiraz çok sayıda rahatsızlık için faydalı olup aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı olan bir meyvedir. Yazın sıvı kaybını azaltmak ve serinlemek isteyenler de yine kirazı çok fazla tercih etmektedir. Sadece kendisi de değil sapında da bin bir deva olan kiraz içeriğinde melatonin, A, C vitaminleri, magnezyum ve potasyum içermektedir. Bunların sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirirken hastalıklara karşı korur ve tedavi de eder. Koyu kırmızı, açık kırmızı, sarı ve beyaz renklere sahip olan kirazların ortak özelliği hepsinin sağlık için mucizevi faydaları olmasıdır.

Kirazın Faydaları

Kirazın faydaları saymakla bitmiyor. Biz de sizler için kirazın öne çıkan faydalarını sıraladık;

Kirazdaki potasyum oranı zengin olduğu için kirazın idrarı söktürme özelliği vardır.

Lifli meyvelerden olan kiraz bu sayede bağırsak sistemini düzenler ve rahatlatır.

Hücrelerin yenilenmesine ve onarılmasına yardım eden kiraz hücre bozulmasına neden olan kanser gibi hastalıklara karşı da bedeni korur.

Kiraz doğal antioksidandır.

Diyabet rahatsızlığına iyi gelen kirazı kararında tüketmek gerekir.

Kirazın karbonhidrat oranı zengin olduğu için tok tutar.

Kiraz bakır ihtiva ettiği için hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olur.

Kirazın içeriğinde yüksek miktarda A ve C vitamini bulunur.

Kirazın Zararları

Çok sayıda hastalığa iyi gelen ve sağlığa mucizevi faydaları olan kirazın belirgin bir zararı bulunmamaktadır. Fakat kararında tüketmek gerekmektedir. Kirazın şeker oranı yüksek olduğu için fazla tüketimi şeker hastalığı olanlara zarar verebilir. Ayrıca bağırsak fonksiyonlarını etkileyen kiraz aşırı tüketildiğinde midede sorunlara ve ishale neden olabilir. Hatta alerjik bünyelerde alerjiye bile neden olabilir. O nedenle kirazın aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir.

Kirazın Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Kirazın faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da ele alınmıştır. Saraçoğlu Türkiye’nin kiraz ihracatında dünyada ikinci sırada olduğunu ve Türk kirazlarının oldukça değerli ve kaliteli olduğunu belirtmiştir. Saraçoğlu Türkiye’de üretilen Z900 kirazının tazeliğini uzun süre koruduğunu ve nakliye esnasında dayanıklı olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca Saraçoğlu kirazın faydalarını şu şekilde sıralar; kiraz kandaki toksinlerin atılmasını sağlayarak iç organları arındırır. Kan sulandırıcıdır. Sapları da ödem atmaya yardımcı olur.

Kiraz Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Kiraz önemli bir antioksidandır. Kirazın içinde K, A ve C vitaminleri bulunduğundan bağışıklık sistemini destekler. Yazın hemen her gün tüketimi tercih edilen kiraz ödem attırır ve kilo vermeye yardımcı olur. Obezite, şeker hastalığı ve Alzheimer gibi çok sayıda kronik hastalığa karşı savaşır.

Kirazın Hamilelikte Faydaları

Kirazın hamilikte faydaları inanılmazdır. En önemlisi de gebenin bağışıklığını kuvvetlendirmesidir. Gebelikte önemli bir sorun olan kansızlığa çaredir. Hamilelerin sorun yaşadığı ödem ve iltihapları azaltır ve rahatlatır. Bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen gebelik şekerine karşı önleyicidir. Anne karnında bebekte beyin gelişimine destek vermektedir. Yine gebelerin kâbusu olan kabızlığı önler ve gece uykularını rahatlatır.

Kiraz Tüketmek Cinselliğe İyi Gelir Mi?

Cinsel istek ve gücü arttıran kiraz tüketmek cinselliğe iyi gelir.

Kiraz Kabızlığa İyi Gelir Mi?

Bağırsak sistemini hızlandıran kiraz kabızlığa iyi gelir ve önler.

Kirazın Tansiyona Faydası Var Mı?

Kirazın tansiyona da faydası vardır. Kiraz tansiyonun düzene girmesini sağlar. Kiraz düzenli tüketildiğinde hipertansiyona karşı vücudu korur.