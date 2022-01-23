Kiraz sapı çayının sağlığa faydaları

Yaz aylarında neredeyse her gün sevilerek tüketilen ve vücuda birçok faydası bulunan kirazın kendisi kadar sapı da birçok derde şifa olmakta. Özellikle kanı sulandırarak inme, kalp krizi gibi rahatsızlıkların önüne geçmesiyle bilinen ve lezzetiyle ünlü bir meyve olan kirazın sapı da genellikle çayı yapılarak tüketilmektedir. Oldukça merak edilen kiraz sapı çayı yararları hakkındaki bilgileri aşağıdaki yazımızda okuyabilirsiniz

Kiraz Sapı Çayı Faydaları

Gülgiller familyasından olan ve dünya üzerinde en çok ülkemiz tarafından üretilen kiraz herkes tarafından sevilerek tüketilen bir meyvedir. Kirazın meyvesinin sağlığa birçok faydası olduğu gibi saplarının da sağlığa faydalı olduğuna dair çalışmalar yapılmıştır. Genellikle çayı yapılarak tüketilir. Bu çayın birçok faydası arasında kiraz sapı çayı adet söktürür mü sorusu da genellikle araştırılan konular arasındadır. Kiraz sapı çayının adet söktürücü özelliği nedeniyle genellikle kadınlar tarafından tüketildiği bilinmektedir. Fakat erkekler için de oldukça yararlıdır. İşte sapı çayının faydaları:

Kiraz sapı çayı idrar söktürücüdür ve bu özelliği sayesinde böbrekleri çalıştırarak böbreklerin işlevini sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini sağlar.

Anti inflamatuar özelliktedir. Bu nedenle özellikle idrar yolu iltihabına iyi gelir.

Kadınların regl döneminde sancılarını hafifletir.

Adet söktürücü özelliği nedeniyle kadınların korkulu rüyası regl gecikmesi probleminin önüne geçer.

Ödem atıcı etkisi ile kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler için zayıflamaya yardımcı olur.

Prostata iyi gelir.

İnsülini dengeleyerek kan şekeriyle ilgili rahatsızlıkların önüne geçebilir.

Bağırsakların çalışmasını destekleyerek kabızlığı önler.

Dinginleştirici etkisi nedeniyle sinirleri yatıştırır.

Tansiyonu düşürür.

Kanı sulandırarak inme risklerini azaltabilir.

Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Kiraz Sapı Çayı Nasıl Demlenir?

Birçok derde derman olduğu bilinen kiraz sapı çayının nasıl demlendiği de merak konusudur. Birçok kişi tarafından araştırılan kiraz sapı çayı nasıl yapılır İbrahim Saraçoğlu tarafından cevabı verilmiş bir sorudur. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu tarafından da faydaları sıkça dile getirilen kiraz sapı çayı şöyle demlenir: Kaynamakta olan 1 su bardağı suya 30 tane kiraz sapı ilave edilir ve 5 dakika boyunca kaynatılır. Birkaç damla limon suyu da eklenebilir. Özellikle prostat şikâyeti olanların birkaç damla limon suyu ekleyerek tüketmesi önerilmektedir. Ilık olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Kiraz sapı çayı ne zaman içilir sorusu da sıklıkla araştırılmaktadır. Kiraz sapı çayı yemeklerden 1-2 saat sonra içilebilir. Uyku problemi yaşayanlarsa akşam uyumadan önce içebilirler.

Kiraz Sapı Çayı Zararları

Vücudumuz için birçok faydası bulunan kiraz sapı çayı dikkatli tüketilmediğinde özellikle bazı insanlar için zararlı olabilir. İlaç kullanan kişiler bu çayı kesinlikle doktorlarına danışarak tüketmelidir. Çünkü hangi ilaçla ne gibi bir etkileşime girdiği henüz kesin olarak bilinmemektedir. Aynı zamanda, tansiyonu düşüren bir çay olduğu için tansiyon ilacı kullanan kişiler için tehlikeli olabilmektedir. Kan sulandırıcı özelliği olan bir bitki çayı olduğu için de fazla kullanımı kanın fazla sulanmasına neden olabilir. Birçok bitki çayı gibi fazla miktarlarda ve sürekli olarak içilmesi de önerilmemektedir. Dozunda kullanılmalıdır.