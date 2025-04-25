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        Haberler Ekonomi Emlak Kirada 6,2 artışı - Emlak Haberleri

        Kirada 6,2 artışı

        Önceki gün, İstanbul Silivri merkezli 6,2'lik depremin ardından bir kez daha "Deprem değil, bina öldürür" gerçeği gündeme oturdu. Yaşanan sarsıntı, vatandaşları güvenli yapılara yönlendirirken, emlak piyasasında da dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Esra Toptaş yazdı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 14:05 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:05
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        Kirada 6,2 artışı
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        6,2’nin ardından özellikle ilan başlıklarında “güvenli bina”, “deprem yönetmeliğine uygun”, “radye temel”, “sismik”, “sismilatörlü yapı” gibi ifadeler öne çıkmaya başladı.

        HANGİ İLÇEYE, SEMTE İLGİ VAR?

        İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç 2 gündür İstanbul’da emlak piyasasında yaşanan değişimi şöyle anlatıyor:

        “Zemini sağlam, yeni veya yeniye yakın yapılarda ciddi bir yönelme gözlemliyoruz. Özellikle Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Göktürk, Kemerburgaz, Sarıyer ve Çekmeköy gibi bölgeler deprem korkusu yaşayanların ilk tercihi haline geldi. Depremin ardından güvenli konutlara olan yoğun talep bir gün içinde, kira fiyatlarında da ciddi artışlara yol açtı. Şişli’de 25.000 TL olan kira bedelleri 30.000 TL’ye, Beşiktaş’ta 45.000 TL’den 58.000 TL’ye çıktı. Aynı şekilde Teşvikiye, Maslak, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy gibi bölgelerde de yükseliş trendi gözlemleniyor.”

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        İşte bazı bölgelerdeki kira değişiklikleri:

        • Şişli: 25.000 TL → 30.000 TL

        • Teşvikiye: 50.000 TL → 60.000 TL

        • Beşiktaş: 45.000 TL → 58.000 TL

        • Sarıyer: 85.000 TL → 100.000 TL

        • Maslak: 110.000 TL → 125.000 TL

        • Beykoz: 20.000 TL → 26.000 TL

        • Çekmeköy: 25.000 TL → 31.000 - 33.000 TL

        FIRSATÇILARA CEZA

        Artan fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı, fırsatçılığa karşı sert tedbirler alınacağını duyurdu. Bakanlık daha önce de para cezaları uygulamıştı. Yeni dönemde ilanlardaki değişiklikler tek tek incelenerek haksız fiyat artışı yapanlara ciddi yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

        MÜSTAKİL EVE TALEP ARTTI

        Şenay Araç, özellikle sahil şeridinde yaşayan ve deprem korkusu yaşayan vatandaşların müstakil evlere yöneldiğini belirterek, “Sarıyer, Zekeriyaköy, Göktürk ve Arnavutköy gibi bölgelerdeki güvenli müstakil yapılara talep artışı yaşanıyor. Bu da fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olabilir” dedi.

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