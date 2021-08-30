Sahneye çıkarken yere kapaklandı!

İHA

Ünlü şarkıcı Kıra, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Metin Oktay Stadı'nda dinleyicileriyle buluştu. Konsere gelen yüzlerce kişiyle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşayan şarkıcı, talihsiz bir kaza atlattı.

Sahneye koşarak çıkmak isteyen 49 yaşındaki şarkıcının ayağı merdivenlere takıldı. Düşmekten son anda kurtulan Kıraç, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sahneye çıkarak, konserine devam etti.