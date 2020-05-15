Kıraathaneler de "normalleşmeyi" bekliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kıraathane, kahvehane ve çay bahçesi gibi işletmelerin faaliyetleri İçişleri Bakanlığınca 16 Mart'ta yayımlanan genelgeyle geçici süreliğine durduruldu.
Türkiye'de yaklaşık 102 bin kıraathane, çay ocağı, çay bahçesi, kahvehane bulunuyor, bunların yaklaşık 10 bini İstanbul'da. Bu işletmelerde Türkiye genelinde yaklaşık 500 bin çalışan bulunuyor.
İstanbul Kıraathaneciler Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıraathane, kahvehane ve çay bahçelerinin normalleşme süreci çerçevesinde açılmayı beklediğini söyledi.
İş yerlerini kapattıklarını hatırlatan Erşahin, "Günübirlik kazancı olan kahveci esnafı da sürecin uzamasıyla maddi sıkıntı içine girdi. Normalleşme sürecinin kademeli olarak başladığı bu dönemde başta kıraathane ve çay bahçeleri olmak üzere diğer iş yerlerimizin de kademeli olarak açılmasını, esnafımızın işbaşı yapabilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.
- "Sosyal mesafenin korunması, tek kullanımlık bardak ve kaşık kullanımı"
Serdar Erşahin, önerilerini şöyle sıraladı:
"İş yerlerimizde kapasiteyi yarıya indirerek masa ve sandalye sayısını azaltma, müşterilerin ateşleri ölçülerek mekanlara alınması, müşterilerin mekanlara girişi esnasında dezenfektan kullanımının sağlanması, müşterilerin mekana maskesiz girememesi ve aralarındaki sosyal mesafenin korunması, esnafımız tarafından hijyenik şartlara dikkat edilmesi ve gerekli görülmesi halinde tek kullanımlık bardak ile kaşık kullandırılması, hizmet verilen mekanlarda kullanılan masa ve sandalyelerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi. Oyun kağıdı ve benzeri aletlerin geçici süreliğine kullanılmaması."
Erşahin, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 3 bin 841 çay bahçesi, 6 bin 21 dernek lokali, 57 bin 377 kahvehane, 643 kır bahçesi, 13 bin 726 kıraathane gibi işyerinin faaliyetlerine ara verdiğini sözlerine ekledi.
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