Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Kira zammı kavgasında ortalık karıştı! - Güncel Haberler

        İstanbul'da ev sahibi kiracı kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

        Kiracı ve ev sahibi kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez de İstanbul Sultanbeyli'de yaşanan olayda, kiracı ve ev sahibi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşınan kavgaya ilk olarak çevre sakinleri ardından polis müdahale etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sultanbeyli'de iddiaya göre, ev sahibiyle kiracı arasında zam oranıyla ilgili çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        DHA'nın haberine göre kavgaya önce çevre sakinleri müdahale etti. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle taraflar arasındaki kavga sona erdi.

        Ev sahibiyle kiracı arasındaki kavga, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Palamut Sokak'ta meydana geldi.

        O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

        İddiaya göre, taraflar arasındaki kavga ev sahibinin kiracıdan yüksek oranda zam istemesi üzerine çıktı. Ev sahibi kiracının kaldığı eve gelerek zam oranıyla ilgili görüşmek istediğini söyledi. Kiracı ile görüşen ev sahibi, kira ücretine yüksek oranda zam talebinde bulundu.

        REKLAM

        Kiracı ise bu artışın kanunen yüzde 25 oranını geçemeyeceğini belirterek itiraz etti. Tartışma bir süre sonra kavga dönüştü. Sokağa taşınan kavgaya önce çevre sakinleri sonra da olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, kavga eden tarafları Fatih Polis Merkezi'ne götürdü. Ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavga cep telefonu görüntülerine yansıdı.

        #haberler
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konut satışlarında toparlanma
        Konut satışlarında toparlanma
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Habertürk Anasayfa