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Kira yardımı kılavuzu: Kira yardımı ne zaman başlar? Başvuru şartları

Kentsel dönüşüm adı altında yaşadıkları yerin yıkılıp tekrar yapılması sebebiyle evlerinden olan kişilere devlet kira yardımı yapmaktadır. Peki kira yardımı nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, kira yardım ücreti ne kadardır? İşte tüm cevaplar

13.12.2019 - 13:45 | Güncelleme:
Kira yardımı kılavuzu

Riskli yapılarda oturan kişiler kentsel dönüşüm sebebi ile evlerinden bir süreliğine çıkmak zorunda kalıyor. Bu durumla karşılaşan kişilere devlet başka evde oturmalarına yardımcı olarak 18 aya kadar kira yardımı yapıyor. Böylelikle vatandaşlar mağdur olmuyor ve yeni evlerine taşınana kadar kira yardımı ile rahat edebiliyorlar.

KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

Kira yardımı alabilmek için öncelikle oturduğunuz yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli bulunması gerekir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra bulunduğunuz yapı riskli ve kentsel dönüşüme uygun görülür ise bulunduğunuz yapı yıkılır ve yerine yenisi inşa edilir. Bu süreçte vatandaşlara kira yardımı yapılır.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru Formu
  • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 
  • Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi
  • Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)
  • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) 
  • Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halk Bankası ) 

KİRA YARDIMI ÜCRETİ NE KADAR?

Kira yardım ücretleri şehirden şehire göre değişiklik göstermektedir. Çevre Bakanlığı illere göre en düşük kira yardımını 595 TL olarak ödemektedir. En yüksek kira yardımı ödemesi ise 960 TL olarak duyuruldu. 18 ay sınırı olan kira yardımı duruma göre en fazla 18 ay olarak belirlendi.

 

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