Yeni kira düzenlemesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bozdağ tarafından yapılan açıklamanın ardından kiracı ve ev sahipleri düzenlemeyle ilgili detayları merak edip araştırmaya başladı. Yeni düzenlemeye göre kira artış oranında 1 yıl süreyle geçerli olmak üzer yüzde 25'ten fazla zam yapılamayacak.

10 SORUDA YENİ KİRA DÜZENLEMESİ

Yeni düzenlemeyle ilgili merak edilenleri 10 soruda haberimizde derledik. Öte yandan Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya ise düzenlemenin hukuki boyutlarını dün ki yazasında okuyucularıyla paylaştı. İşte tüm yönleriyle kira düzelmesinin detayları...

Yeni düzenlemeye göre kira artış oranı en fazla yüzde kaç olacak?

Yeni düzenlemeye göre kira artış oranı en fazla yüzde 25 olacak.

Yeni kira düzenlemesi hangi yıla kadar geçerli?

Yeni düzenleme geçici olup 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.

Yeni düzenleme 5 yılı dolduran kiracıları kapsayacak mı?

Kiracılar 5 yılı doldurmuşsa düzenlemeye göre mal sahipleri kira tespit davası açıp yüzde 25 limiti olmaksızın kira artışı yapabilecekler.

Geriye dönük olarak düzenleme uygulanabiliyor mu?

Düzenlemenin geçeli olması için mevcut kira sözleşmesinin 30 Haziran'da bitip 1 Temmuz'da yenilenen kira sözleşmesi olması gerekiyor. Düzenleme geçen aylarda başlayan sözleşmeleri kapsamıyor.

Sözleşmesi Haziran ayında yenilenen kiracılar düzenlemeden yaralanacak mı?

Mevcut düzenleme çok açık bir ifadeyle 30 Haziran'dan sonra yenilenen sözleşmeleri kapsayacağı için Haziran ayı içerisinde sözleşme yenileyenler düzenlemeden yaralanamayacaklar.

30 Haziran'da yenilenen sözleşmeler düzenlemeden yaralanabilecek mi?

Sözleşme 29 Haziran günü bitiyor ve 30 Haziran günü yenileniyorsa düzenleme bu sözleşmede geçerli olamayacak.

Ev sahibi evi satarsa kiracının hakkı ne olacak?

Evin satılması durumunda kiracının mevcut sözleşmesi geçerliliğini korur. Yeni mal sahibinin kiracının sözleşmesini fesh etme hakkı olmadığı gibi kiracıyı tahliye davası açabilmesi için de o mülke ihtiyaç duyduğunu ispatlaması gerekir.

Kira tespit davası açan maliklerin durumu ne olacak?

Kira tespit davası sonucunda tespit edilen artış oranı ne olursa olsun yeni sözleşme 30 Haziran tarihi sormasında yenileniyorsa artış yüzde 25 oranını geçemez.

Geçimini kiradan sağlayan ev sahipleri ne yapabilir?

Ev sahibi geçimini kiradan karşıladığını ispat etse dahi 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenen sözlemlerde yüzde 25'in üzerinde zam yapamazlar. Kiracının 5 yılı doldurması halinde ise tespit davası sonucuna göre ev sahibi yüzde 25 limiti olmaksızın artışa gidebilir.

Düzenleme yeni kiracı olacakları etkileyecek mi?

Düzenleme 1 Temmuz 2022 ve ve 1 Temmuz 2023 arasında etkili olacağı için yeni kiracılar sözleşmeleri 1 Temmuz'da başlayıp 30 Haziran'da bitecek şekilde düzenlemeleri durumunda düzenlemeden yararlanabilecekler.

YENİ DÜZENLEMENİN HUKUKİ BOYUTU

Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, dün ki yazısında yeni düzenlemenin hukuksal açıdan değerlendirmesiyle ilgili uzman hukukçuların görüşlerine yer verdi.

Sarıkaya yazısında yeni düzenlemedeki ikili yöntemi şu şekilde anlatıyor:

Bütün partilerin üzerinde uzlaşıp, 5 saat gibi kısa sürede TBMM’den bir kanunu geçirdiğine ender tanıklık edilir…

Bunun en iyi örneği dün yaşandı…

Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde olmayacağı söylenmiş olsa da Adalet Bakanı’nın açıklamasıyla, 4 bakanlıkta hazırlanan kanun değişikliği Meclis’e ulaştı…

Önce Adalet Komisyonu’nda ele alınmak istendi…

Baktılar ki kamuoyundan çekinen ve popülizme kurban olmak istemeyen muhalefetten engel gelmeyecek, Komisyon’dan vazgeçilip Genel Kurul’da görüşülmekte olan Avukatlık Kanunu’na monte edildi.

Gelmesiyle TBMM'den geçmesi arasındaki süre 5 saatten az oldu.

Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde ile konut kiraları bir yıl boyunca %25’ten yukarı çıkaramayacak.

PLAZALARA ENGEL YOK

Peki bu denli hızla geçen düzenleme ev sahibi ile kiracının ekonomik yükümlülüklerde eşitliği prensibine uygun mu?

Hemen belirteyim, AK Parti’de dün kanun çıkarken oy veren milletvekillerinin bazıları da dahil, hukukçu birçok isme göre Anayasa’nın ölçülülük ilkesine de aykırı…

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