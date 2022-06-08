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Kira artış oranı son dakika düzenlemesi! 2022 Yeni kira düzenlemesi nedir, nasıl olacak ve ne zamandan itibaren geçerli?

Kira düzenlemesi nasıl olacak? Kira düzenlemesinde neler var?

Kira düzenlemesi yüksek enflasyon oranları nedeniyle gündeme geldi. Kira artış oranı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirleniyordu. Kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 39.33 olmuştu. Kiracıların mağduriyetini giderecek kira düzenlemesine ilişkin son dakika açıklama Adalet Bakanı Bozdağ'dan geldi. İşte kira düzenlemesi son durum...

08.06.2022 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Enflasyon oranlarının git gide yükselmesiyle bazı ev sahiplerinin açıklanan kira artış oranının üzerinde kira artışı yaptığı haberleri gündemdeydi. Kira düzenlemesinin geleceğine ilişkin açıklamalar peş peşe yapılırken konuya ilişkin son dakika açıklaması Bakan Bozdağ'dan geldi. İşte kira düzenlemesi son durum...

  • KİRA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meyra Palace Otel'de düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, yeni kira düzenlemesini açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Adalet Bakanlığı olarak beraber çalışma yaptıklarını hatırlatan Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenmesinin söz konusu olacağını belirtti.

    Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

    "Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur."Adalet Bakanı Bozdağ: "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek" dedi.

  • DAHA ÖNCE NELER SÖYLENMİŞTİ?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören'de Şişecam konutları temel atma törenine katıldı. Törenin ardından Bakan Kurum basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Artışlarla ilgili bir yaptırım olacak mı sorusu üzerine Bakan Kurum, "Fırsatçılığa müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Durumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı açıkladı, bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip ediyoruz. Düzenleme de bunlarla ilgili de çalışacağız. Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

  • Ayrıca geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi.

    Toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü.

    Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığından ilgili bürokratların katıldığı toplantıda, kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüldüğü öğrenildi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında yapılan toplantıda masadaki seçenekler arasında TÜFE oranını geçen kira artışlarına denetleme getirerek ağır cezalar vermek ve Hollanda örneğinden yola çıkılarak büyükşehirlerde yaşanan artışlara sınır getirilmesi ele alındı.

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