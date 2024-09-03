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        Haberler Bilgi Ekonomi Kira artış oranı belli oluyor! 2024 Eylül kira artış oranı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak?

        TÜİK enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak! 2024 Eylül kira artış oranı belli oluyor!

        TÜİK'in bugün açıklayacağı Ağustos ayı enflasyon verileriyle beraber, milyonlarca kiracıyı ilgilendiren kira artış oranı da belli olacak. Eylül ayında kira kontratını yenileyecek kiracılar 12 aylık TÜFE artış oranına göre zam yapacak. Peki, Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 07:39 Güncelleme: 03.09.2024 - 09:00
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        • 1

          TÜİK, bugün Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. 12 aylık TÜFE ortalamasının belirlenmesiyle kiracılar, Eylül ayında bu rakamı baz alarak zam yapacak. Peki, Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜİK AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANINI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ağustos ayı enflasyon rakamları, bugün saat 10.00'da belli olacak. Kira artış oranı, enflasyonun açıklanmasının ardından belirlenecek.

        • 3

          2024 TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?

          TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 65.07 olarak gerçekleşmişti; dolayısıyla Ağustos ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 65.07 olmuştu.

        • 4
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