Kin filmi oyuncuları kimler? Kin filmi konusu nedir? İzleyicisi tarafından merak konusu oldu. 2014 kısa filmi Bag Man'den uyarlanan 2018 Amerikan bilim kurgu aksiyon filmidir.

KİN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?



Myles Truitt

Jack Reynor

Zoë Kravitz

Carrie Coon

Dennis Quaid

James Franco

KİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

12 yaşında Eli (Myles Truitt),bir gün hurdalıkta ne olduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir fikri olmadığı, bu dünyanın dışından gelmişe benzeyen bir silah bulup evine getirir. Üvey ağabeyi Jimmy (Jack Reynor) 6 yıl hapiste kaldıktan sonra yeni dönmüştür. O sırada Eli’ın üvey babası Hal’a (Dennis Quaid) yüklü miktarda borç vermiş mafya babası Taylor Bolek (James Franco) borcunu almak üzere gelir ve çıkan çatışma sonunda Hal’ı öldürür. Jimmy ve Eli canlarını zor kurtarıp evden kaçar, ancak Taylor peşlerine düşer. Hem acımasız mafya babasından, hem de FBI’dan uzak durmaya çalışan ikiliyi kurtarabilecek tek şey, ellerindeki gizemli silah olacaktır.