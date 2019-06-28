28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmaracık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde 20 ton kapasiteli kimyasal depodaki patlama sonucu meydana gelen sızıntıya ekiplerin hızla müdahale ettiği belirtildi.
Gerekli çalışmaların titizlikle yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tesiste yapılan değerlendirmede, tesisin meskun mahal içerisinde yer aldığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan tesisin faaliyetine 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği son verilmiştir. Tesiste yer alan diğer tanklardaki kimyasal ürünler de çıkartılıp tanklar tek tek mühürlenmiştir.
Tesis, mühürlenmek suretiyle faaliyeti durduruldu. Meskun mahalde yer alan bu kimya tesisi kesinlikle faaliyet veremeyecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak bunu engelledik. Çevreye yayılan asidi absorbe ederek atık bertaraf tesisine gönderdik."
Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde dün bir tekstil fabrikasının kimyasal deposunda patlama ve ardından kimyasal sızıntı meydana gelmişti. Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, sızıntı kontrol altına alınmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!