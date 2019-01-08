İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) açıklamasına göre, kimya sanayisi, ihracatta 2018 yılını yüzde 8,23 artışla kapattı. Kimya sektörü, 2018'de 17 milyar 444 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek geçen yılı otomotiv ve tekstilden sonra en fazla ihracat yapan üçüncü sektör olarak tamamladı.

Geçen yıl en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler arasında Mısır, Almanya, Irak, ABD, İspanya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan ve İran ilk 10'da yer aldı.

Kimya ihracatı aralık ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 10,48 artışla 1 milyar 522 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye 2018 yılında ihracat rekoru kırarken, kimya sanayi de aralık ayında gösterdiği büyük başarıyla en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu.

Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sektörü, ihracatta kalıcı ikincilik hedefi doğrultusunda, geçen yıl içerisinde haziran, eylül, ekim aylarından sonra dördüncü defa aralık ayında ikinciliğe yükseldi.

Aralık ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında Mısır, 85 milyon 822 bin dolarlık ihracat rakamıyla zirvede yer alırken, İtalya 83 milyon 782 bin dolarlık ihracatla ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri 75 milyon 647 bin dolarlık ihracatla üçüncü oldu.

Alt sektörlerde plastik ve mamulleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam etti. Aralıkta en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamulleri, 472 milyon 102 bin 615 dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 372 milyon 791 bin 999 dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri, 154 milyon 796 bin 111 dolarla anorganik kimyasallar üçüncü sırada yer aldı.

"HEDEFİMİZİ AŞTIK GURURLUYUZ"

Açıklamada kimya ihracatına ilişkin görüşleri yer alan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye'de ihracatın lokomotif sektörlerinden olan kimya sanayisinin hedefine ulaştığını belirterek, "Kimya sektörümüz 2018'de ay bazında dördüncü defa ikinci olarak yerini tescillemiş oldu. Böylece 17 milyar dolar hedefini de aşarak 17,4 milyar dolarlık ihracatta otomotiv ve tekstilin ardından üçüncü sıraya yerleşti. Vadettiğimiz gibi kalıcı ikinciliğe emin adımlarla ilerledik, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Pelister, geçen yıl boyunca hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere toplam 18 ticaret ve alım heyeti organizasyonu, 10 milli katılım fuar organizasyonu, 6 sektörel uluslararası rekabetçiliği geliştirme projeleri (UR-GE),6 sektörel eğitim, 5 seminer ve 4 çalıştay düzenledikleri bilgisini verdi.

Geçen yıl yeşil pasaport alma koşullarını sağlayan 196 üye firmanın başvuru işlemlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Pelister, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üye firmalarımızın Alibaba, Turkish Exporters, Kompass ve Chemorbis e-ticaret sitelerinden faydalanması amacıyla, TİM ve Ticaret Bakanlığı'nın desteklerine ilave olarak yüzde 20 destek sağladık. Bin 380 üye firmamız bu destekten yararlandı. 2019'da da sektör ihracatımızın artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz. İhracatımızın artması ve 2023 hedeflerine ulaşmamız için özellikle KOBİ'lerimizi daha fazla ihracata yöneltmemiz gerekiyor. Bu kapsamda 2019'da e-ticaret ağının genişletilmesi, ihracatçının finansmana ulaşımının kolaylaştırılması, kimya sektöründe yerlileştirme, Türkiye Tanıtım Grubu fonlarının kimya sektörü ve alt kırılımlarında daha adil paylaşımı ve verimli kullanılması ile Türk Ticaret Merkezleri ağının genişletilmesi hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere yoğunlaşacağız."

Pelister, kimya sektörünün 2019'da yüzde 3,5 büyümesini öngördüklerini kaydederek, bu yıl kimya sektörü ihracat hedeflerinin ise 19 milyar dolar olduğunu sözlerine ekledi.