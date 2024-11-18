Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kimsesiz çocuklara yardım için kanoyla Avrupa'yı dolaştı

        Kimsesiz çocuklara yardım için kanoyla Avrupa'yı dolaştı

        Kimsesiz çocuklara destek olmak amacıyla kanoyla Fransa'dan başladığı yolculuğunda Avrupa nehirleri üzerinde 14 bin kilometre kürek çeken Andy Beardmore Tekirdağ'a ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:28 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kimsesiz çocuklara yardım için kanoyla Avrupa'yı dolaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere'de yaşayan 56 yaşındaki Beardmore, kimsesiz çocuklarla ilgili farkındalık oluşturup onlara destek olunması amacıyla mart ayında Fransa'dan kanoyla yolcuğuna başladı.

        Beardmore, Maas, Main ve Tuna nehirleri üzerinden farklı ülkeleri kanosuyla geçerek Romanya'dan Karadeniz'e bağlandı.

        Bulgaristan kıyıları boyunca seyahat eden Beardmore, Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı, ardından kara yoluyla Tekirdağ'da geçerek kanosunu denize indirdi.

        Karaya çıktığı zaman kanosunu yanında taşıdığı tekerlekli platformun üzerine alan Beardmore, geceleri bazen çadırda bazen de kendisini davet edenlerin evinde konaklıyor.

        Şimdiye kadar 14 bin kilometre yol kateden Beardmore, gelecek yıl nisan ayında İngiltere'ye ulaşarak yolculuğunu bitirmeyi hedefliyor.

        REKLAM

        Beardmore, İngiltere'de yakınlarını kaybetmiş çocuklara destek olmak amacıyla yolculuğa başladığını söyledi.

        Mart ayında bu maceraya başladığını anlatan Beardmore, "Kano yolculuğu boyunca 14 bin kilometre katederek buraya ulaştım. Fransa, Almanya ve Macaristan üzerinden geldim. Daha sonra Romanya'ya kadar Tuna Nehri'ni kullanıp Karadeniz'e çıkarak Türkiye'ye ulaştım. Hayatımın büyük bir kısmında sportif aktivitelerden hep zevk aldım. Koşmak, bisiklet sürmek, uzun mesafeli yürüyüşler yapmak gibi" dedi.

        Beardmore, her zaman zinde kalmak için sporun içinde olduğunu, yolculuğun kendisini yormadığını dile getirdi.

        "BANA BU YOLCULUKTA YARDIM EDEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

        Yakınlarını kaybetmiş çocuklara destek olan bir kuruma insanların destek sağlaması için elinden geleni yaptığını belirten Beardmore, şunları kaydetti:

        "İngiltere'de yaşlı insanlara onların bahçelerinde, evlerinde yapamadıkları şeyleri yaparak destek oluyorum. Genellikle ücretsiz olarak bunlar için paraya ihtiyacım yok. Bu yolculuk biraz hayatımı değiştirdi. İngiltere'deki eşimi ve ailemi arkamda bırakmak zorunda kaldım. Noel'de İngiltere'de ailemle birlikte olacağım, sonra yine geri gelip yolculuğuma devam edeceğim. Yolculuk boyunca herkes bana misafirperverliğini gösterdi. Türkiye'ye vardığımda bana yardım etmek isteyen arkadaş canlısı birçok insanla karşılaştım. Bu inanılmazdı. Bana bu yolculukta yardım eden herkese teşekkür ederim. Sadece Türkiye'de değil yolculuğun tamamında bana yapılan yardımların tümü çok etkili oldu. Kimsesiz çocuklara destek olmak için bu yolculuğu gerçekleştiriyorum. Çocuklar için hayır kurumuna bağış yapan herkese de ayrıca teşekkür ederim."

        Beardmore, Yunanistan'da bir süre kaldıktan sonra tekrar geldiği güzergahı da kullanarak İngiltere'ye varmayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Andy Beardmore
        #Fransa
        #Tekirdağ
        #kimsesiz çocuklar
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Polis ekibi TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
        Polis ekibi TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Habertürk Anasayfa