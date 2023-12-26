Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi araştırması Aralık ayının son günlerine girilmesiyle sıklaştı. Bilindiği üzere 2023 itibarıyla banka işlemlerinde çipli kimlik uygulaması zorunlu hale getirildi. Yeni uygulamaya geçmek isteyenler kimlik ve sürücü belgesi yenileme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden randevu alması gerekiyor. İşte 2023 ehliyet ve kimlik yenileme ücreti ve son tarihi detayları...