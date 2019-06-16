ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün (cumartesi) gerçekleşmişti. Bugün ise sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ülke genelinde saat 10.15’te başladı.

DHA'nın haberine göre; uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler, bugün erkenden kalkarak sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler, kimlik, sınava giriş belgeleri ve ambalajsız pet şişeleri ile merkezlere alındı, sevdikleriyle kucaklaşarak yıl boyunca verdiği emeklerin karşılığını alabilmek için mücadeleye başladı.

"TELEVİZYONDA MİLLETE GÜLÜYORDUK GEÇ KALIYORLAR DİYE..."

İzmir’de bulunan Atatürk Lisesi’nin okul bahçesinde ise bir anne, telefonda konuştuğu oğlunu kimliğini unutarak sınava giremediği için azarladı. Oğlu ile telefonda konuşan anne, "Aferin oğlum bir senen gitti. Teşekkür ederim çok duyarlısın. Giremeyeceksin sınava. Allah cezanı vermesin. Kimliğini nasıl unutursun. Televizyonlarda millete gülüyorduk geç kalıyorlar diye şimdi sen kimliğini unutuyorsun biz gülünç duruma düştük" dedi.

SINAVA 1 DAKİKA KALA YETİŞTİ

Trabzon'da kimliğinde fotoğraf olmayan öğrencinin imdadına polis yetişti. Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in görevlendirdiği yunus ekibi nüfus müdürlüğünden geçici kimlik kartını alarak Melek Sofu adlı genç kızı sınava 1 dakika kala yetiştirmeyi başardı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre; ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavı için saat 09.30'da KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'ne giden 18 yaşındaki Melek Sofu adlı genç kıza sınav komisyonundaki görevli tarafından nüfus cüzdanın fotoğrafsız olması nedeniyle sınava alınmayacağı bildirildi. Nüfus müdürlüğünden belge getirilmesi istenilen Giresunlu Sofu, 155 polis imdat nolu telefonu arayarak yardım istedi. Bir gün önceden Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevilk'in, öğrencilere sınav öncesinde yardımcı olunması konusunda verdiği öğrenilen talimat gereği polis ekipleri alarma geçti. Haber merkezinden anons edilen Yunus ekibi, genç kıza önce kask taktı, ardından 10 km uzaklıktaki önce fotoğrafçıya getirp fotoğraf çektirdi, sonrasında da nüfus müdürlüğüne getirdi. Burada kısa sürede alınan geçici kimlik belgesiyle birlikte genç kız tekrar sınava gireceği okula yetiştirildi. Sınav saatine bir dakika kalan salonda olan genç kız, sınava alındı. Bu arada yolda kalan bazı öğrencilerinde motorlu ekiplerle sınava yetiştirildiği öğrenildi.

KİMLİĞİNİ UNUTTU SON DAKİKA YETİŞTİ

Sivas’ta arkadaşının arabasıyla birlikte YKS sınavına gelen genç, arkadaşı sınava girince arabada unuttuğu kimliği yüzünden az kalsın sınava giremiyordu.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sınava girecek olan İbrahim Orhun Soydan, salon girişine geldiğinde kimliğini birlikte sınava geldiği arkadaşının otomobilinde unuttuğunu fark etti. Sınava girecek olan arkadaşı da sınav salonunda yerini alınca Soydan, arkadaşının otomobilinde unuttuğu kimliğini bir süre alamadı. Kimliksiz sınava alınmayan Soydan, durumu sınav sorumlularına bildirdi. Yetkililer Soydan’ın arkadaşını ulaşmak için bir süre sınav salonlarını tek tek aradı. Kapıların kapanmasına dakikalar kala üniversite adayının arkadaşı yetkililerce bulundu ve otomobilin anahtarının annesinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine arkadaşının annesinin yanına koşan Soydan, anahtarı alarak arabaya yöneldi. Kimliğini unuttuğu arabadan alan Soydan, kapıların kapanmasına 2 dakika kala sınava girebildi.

YANLIŞ FAKÜLTE KURBANI OLUYORDU

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde ise AYT sınavına girmek için 1 dakika kala gelen üniversite adayı ise ilk olarak yanlış sınav binasına girdi. Görevlilerce yanlış binaya geldiği belirtilen aday saniyeler kala koşarak sınava gireceği binaya yöneldi. Sınav binası kapılarının kapanmasına saniyeler kala ise sınava girebildi. Saat 10.15'te başlayan sınavda öğrenciler içeride ter dökerken, ailelerde de dışarıda Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

SINAVA CEZAEVİ RİNG ARACI VE POLİS OTOSUYLA YETİŞTİRDİLER

Karabük’te, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS ikinci oturumuna son anda koşarak gelen bazı adaylar Cezaevi ring aracı ve polis otosuyla sınava yetişti.

Türkiye genelinde bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci etabı gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te olan sınav saatinin yaklaşmasıyla beraber adaylar sınava dakikalar kala koşarak Karabük Üniversitesi yerleşkesine geldi. Sınava girecek adaylar üniversite girişinde konuşlanan Karabük Belediyesine ait otobüslerle sınavlara girecekleri okullara taşındı.

Sınavın başlamasına dakikalar kala koşarak Karabük Üniversitesi girişine gelen erkek ve bayan bir aday, Karabük T Tipi Kapalı cezaevinden sınava mahkum getiren cezaevi ring aracına binerek yetişti. Diğer yandan sınavın başlamasına 2 dakika kala bir polis aracıda 3 adayı sınava yetiştirdi.

KİMLİK YERİNE EHLİYETLE GELDİ, İÇERİYE ALINMADI

İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsü ile Şişli’deki Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen sınava gelen adaylar içeriye girdi. Ancak sınava girmek için gelen aday Yiğitcan Yılmaz, ehliyetiyle sınava geldiği gerekçesiyle alınmadı.

“FARKLILIK OLSUN DİYE EHLİYETİMLE GELDİM AMA GİREMEDİM"

Bunun üzerine genç kapıdan dönen Yılmaz, “Ben dün kimlikle geldim de, ehliyetle giremedim. Demek ki olacağı varmış olmuş. Dün kimlikle geldim, bugün farklılık olsun diye ehliyetimle geldim. Ehliyetle geldim, gelirken de çok badireler atlattım. Motosikletle geliyordum, kask takmadım, okulun köşesinde polisler vardı ama çevirmediler. Rüyamda motosikletimi bağlıyordu. Ben de motosikleti ara sokaklara park ettim öyle geldim. Çok ilginç şeyler yaşadım. Sınava giren herkese başarılar diliyorum” dedi.

SINAV YERİNE AMBULANSLA GELDİ

Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek için sınav yerine giderken ayağını burkan üniversite adayı, ambulansla sınav salonuna taşındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde YKS sınavının ikinci oturumuna girmek üzere evden çıkan Zeynep Gültekin, yolda yürürken ayağını burktu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gültekin'i ambulansa bindirerek sınav yerine götürdü.

Fakülte önünde tekerlekli sandalyeye alınan Gültekin, asansörle sınava gireceği sınıfa çıkarıldı.

Öte yandan sınava dakikalar kala üniversite girişine gelen iki üniversite adayı cezaevi nakil aracıyla, üç üniversite adayı ise ekip otosuyla sınav yerine götürüldü.

ADAYLAR YİNE KOLYE VE TAKILARLA GELDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2. oturumu Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girecek adaylar bütün uyarılara rağmen kolye ve takılarıyla gelince görevlilere zor anlar yaşadı.

Adaylar polisler tarafından aranarak ve kimlik kontrolü yapılarak içeri alındı. Ancak tüm uyarılara rağmen özellikle kadın adaylar, kolye ve takılarla gelince salona bir süre giremedi. Kadın adaylar kolye ve takıları çıkartıktan sonra salona alındı. Bazı erkek adaylar da anahtarlık ve diğer eşyalarla gelince salona girmek için bir süre beklemek zorunda kaldı.

SON ANDA SINAVA YETİŞEN KIZ KARDEŞLER FENALIK GEÇİRDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci basamağı Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girecek iki kız kardeş, kapıların kapanmasına 2 dakika kala girdikleri sınav binasında fenalık geçirdi. Su verilip sakinleştirilen kardeşlerin babası Hüseyin Ak, gözyaşlarını tutamadı.

BABALARI SON DAKİKADA YETİŞTİRDİ

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Serik ilçesinden sınav için Muratpaşa ilçesindeki 75. Yıl Anadolu Lisesi'ne gelen Gülseren Ak ve kardeşi Esengül Ak, kapıların kapanmasına 2 dakika kala geldi. Koşturarak gelen iki kardeş, binadan içeri girdikten sonra fenalaştı. Üst araması yapan polis ekipleri ve sınav gözetmenleri kız kardeşleri sakinleştirip su verdi.

BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kızlarının okuması için elinden geleni yaptığını belirten Hüseyin Ak, çocuklarını sınava yetiştiremeyeceği için endişelendiğini söyledi. Kızları sınava yetiştirebildiği için de mutlu olduğunu anlatan baba Ak, "Bugün babalar günü, ben de babalık görevimi yetine getirerek kızlarımı sınavlarına yetiştirdim. Çok gururluyum ve duyguluyum" dedi.

Duygusal anlar yaşayan Hüseyin Ak'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.