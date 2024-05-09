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        Haberler Televizyon Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ne, oyuncuları kim? Kimler Geldi Kimler Geçti yayın tarihi

        Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ne, oyuncuları kim? Kimler Geldi Kimler Geçti yayın tarihi

        Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum'un başrolü paylaştığı Kimler Geldi Kimler Geçti yayın tarihi belli oldu. Ece Yörenç imzalı dizinin ilk fragman tanıtımı yayınlanmıştı. Peki Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ne, oyuncuları kim?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:00
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        • 1

          Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Netflix, yeni yerli dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’nin ilk fragmanını yayınladı ve ne zaman gösterime gireceğini duyurdu. İşte Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncu kadrosu

        • 2

          KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ OYUNCULARI

          Metin Akdülger

          Hakan Kurtaş

          Boran Kuzum

          Ahmet Rıfat Şungar

          Meriç Aral

          Bade İşçil

          Esra Ruşan

          Efe Tunçer

          KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU

          Romantik komedi türündeki dizi 30 yaşındaki Avukat Leyla ve aynı hukuk bürosunda çalıştığı arkadaşlarının hayatına odaklanılan Kimler Geldi Kimler Geçti'de, bazen ‘bench’de, bazen ‘ghost’ta, bazen ‘ilişki’de, çoğunlukla da ‘ilişme’de çektikleri modern zaman sancıları konu ediliyor.

        • 3

          KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Kimler Geldi Kimler Geçti, 9 Mayıs tarihinde Netflix'te yayınlanacak.

        • 4

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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