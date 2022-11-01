Kimserley Walsh, o dönemdeki duygularını şöyle anlattı: "Kişisel olarak bazı açılardan benim için çok zor zamanlardı. Sarah'nın durumunun kötü olduğunu öğrendikten bir süre sonra üçüncü kez hamile kaldım ve bunu ona söylemek istemedim" dedi. Walsh, daha sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konu hakkında düşündüğüm zaman duygusallaşıyorum. Onun anne olamayacağını biliyordum. Sarah beni her gördüğünde çocuklarımın nasıl olduğunu soruyordu. Ona bir süre tekrar hamile olduğumu söylemedim. Bunun tuhaf olduğunu biliyordum. Ona bu harika haberi vermeliydim. Sonra şöyle düşündüm: 'Bunu ona şu anda söyleyemem."