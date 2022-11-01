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Kimberley Walsh: Sarah Harding ölüm döşeğindeyken hamile kaldığım için utandım - Magazin haberleri

Kimberley Walsh: O ölüm döşeğindeyken hamile kaldığım için utandım

'Girls Aloud' grubu üyelerinden Sarah Harding, 5 Eylül 2021'de kanser nedeniyle hayata veda etmişti. Grup arkadaşı Kimberley Walsh, Harding'in hasta yatağının başucunda yaşanan bir olayı ilk kez anlattı

Giriş: 01.11.2022 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir döneme damga vuran 'Girls Aloud' adlı müzik grubunun üyesi olan Sarah Harding, 2020'de meme kanserine yakalandığını ve hastalığın tüm vücuduna yayıldığını duyurmuştu.

    Hastalıkla mücadelesini ve bu durumun hayata bakışını nasıl değiştirdiğini 'Hear Me Out' (Bana Kulak Verin) adlı kitabında anlatan Harding, 5 Eylül 2021'de hayatını kaybetmişti.

  • MUTLU HABERİ ARKADAŞIYLA PAYLAŞAMADI

    Sarah Harding'i vefat etmeden önce 'Girls Aloud'daki grup arkadaşları zor zamanlarında yalnız bırakmamıştı. O üyelerden biri olan Kimberley Walsh, Harding'in hasta yatağının başucunda yaşanan bir olayı, ilk kez anlattı. 40 yaşındaki Walsh, arkadaşı Sarah, bütün vücudunu saran hastalık yüzünden zor zamanlar geçirirken, üçüncü kez hamile kaldığını ama bu mutlu haberi onunla paylaşamadığını itiraf etti.

  • "ONA YENİ BİR ACI VERMEK İSTEMEDİM"

    Walsh, Sophie Ellis Bextor'ın sunduğu Spinning Plates adlı podcast yayınına konuk oldu. Kimberley Walsh, grup arkadaşı Sarah Harding'in meme kanserine yakalandığı belli olduktan bir ay sonra üçüncü bebeğine hamile kaldığını öğrendiğini anlattı. Walsh, gördüğü kemoterapi tedavisi yüzünden anne olma şansını yitiren ve bu yüzden gözyaşı döken Harding'e yeni bir acı vermemek için bu mutlu haberi ondan sakladığını belirtti. Kimberley Walsh, arkadaşı hastalıkla mücadele ederken hamile kaldığı için kendini suçlu hissettiğini ifade etti. Walsh, bütün bunları anlatırken de gözyaşlarını tutamadı.

  • Kimserley Walsh, o dönemdeki duygularını şöyle anlattı: "Kişisel olarak bazı açılardan benim için çok zor zamanlardı. Sarah'nın durumunun kötü olduğunu öğrendikten bir süre sonra üçüncü kez hamile kaldım ve bunu ona söylemek istemedim" dedi. Walsh, daha sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konu hakkında düşündüğüm zaman duygusallaşıyorum. Onun anne olamayacağını biliyordum. Sarah beni her gördüğünde çocuklarımın nasıl olduğunu soruyordu. Ona bir süre tekrar hamile olduğumu söylemedim. Bunun tuhaf olduğunu biliyordum. Ona bu harika haberi vermeliydim. Sonra şöyle düşündüm: 'Bunu ona şu anda söyleyemem."

  • "SARAH GERÇEĞİ ANLADI"

    Fakat Walsh'un anlattığına göre Sarah Harding, sezgileriyle arkadaşının hamile olduğunu anladı. Kimberley Walsh, O anı da şöyle anlattı: "Ve Sarah, her zamanki Sarah idi. Beni aradı ve 'Görüyorum ki yeni bir bebek sahibi olacaksın. Sen iyi misin?' diye sordu." Walsh, arkadaşının bu sorusu üzerine gerçeği yani hamile olduğunu ona açıkladığını ekledi. Şarkıcı, "Ona hamilelik haberini vermediğim için utanç hissettim. Ama ona yeni bir acı vermeye dayanamazdım" dedi. Walsh, daha sonra online olarak Sarah Harding ile görüntülü görüşme yaptıklarını ve ardından kendini daha iyi hissettiğini sözlerine ekledi.

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