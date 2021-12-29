Kim-Min Jae'ye İtalya'dan talip!

İtalyan gazeteci Gianluca DiMarzio'nun haberine göre; Napoli, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi listesine aldı. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, bir süredir takip ettiği Min-Jae'yi listesinde üst sıralara yazdı.

Sporx'in aktardığına göre Fenerbahçe ile kısa süre içerisinde temasa geçmesi beklenen Napoli, transferin ekonomik şartlarını öğrenecek. Napoli savunmasının belkemiği olarak görülen Kalidou Koulibaly'nin Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması ve Kostas Manolas'ın da satışıyla birlikte Napoli, ara transfer döneminde öncelikle bir stoperi kadrosuna katmaya çalışacak.