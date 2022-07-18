Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin transferiyle alakalı gelişmeler devam ediyor! Fransa'da yayın yapan L'Equipe'de yer alan habere göre Rennes ve Napoli'nin transferi üzerine çalıştığı Kim Min-Jae için, bir Premier Lig ekibi de devreye girdi.

Yine haberde aktarılana göre Rennes transferin uzaması nedeniyle farklı stoperleri de takip etmeye başladı. Fransız kulübü buna rağmen henüz transferden vazgeçmiş değil.

Rennes'in geri adım atmasında Premier Lig kulüplerinin maaş imkanlarına erişememe ihtimali önem arz ediyor.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan 25 yaşındaki stoper, bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı.

Güney Koreli savunmacının serbest kalma bedelinin 18 milyon Euro olduğu iddia ediliyordu.