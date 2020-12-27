Kim Milyoner Olmak İster'de Şemseddin Sami sorusu! Türk Edebiyatı'nın ilk romanları nedir? Şemseddin Sami roma

Kim Milyoner Olmaz İster yarışmasının son bölümünde Şemseddin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser soruldu. Yarışmanın takipçileri sorunun cevabını merak ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de Şemseddin Sami sorusunun cevabı nedir? Türk Edebiyatı'nın ilk romanları nedir? Şemseddin Sami romanları

ŞEMSEDDİN SAMİ TARAFINDAN YAZILAN İLK ROMAN

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "1870'lerde Şemseddin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir?" sorusu soruldu.

Arnavut asıllı Osmanlı İmparatorluğu yazarlarından Şemseddin Sami, Tanzimat Fermanı'yla birlikte başlayan yenileşme hareketi içinde yazdığı eserlerle Türk Edebiyatı içinde önemli bir yere sahiptir. Şemseddin Sami, ilk Türkçe roman olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'ın (1872),ilk Türkçe ansiklopedi olan Kamus-ül Alam'ın (1889-1898) ve modern anlamdaki ilk geniş kapsamlı Türkçe sözlük olan Kamus-ı Türkî'nin (1901) yazarıdır.