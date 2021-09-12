İlginç kıyafet seçimiyle dikkatleri üzerine toplayan Kim Kardashian, yarın başlayacak olan kostüm etkinliği Met Gala'nın en iddialı isimlerinden olacağının işareti şeklinde algılandı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Kardashian'ın tercihi sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü yıldız hakkında yapılan bazı yorumlar ise şöyle:



* Dikkat çekeceğim diye kendine Darth Vader havası vermiş.

* Bu kıyafetle karşımda görsem korkarım.

* Yüzünü korumayı gerektiren bir işlem yaptırmış olabilir.

* Bu kıyafet koronavirüs tedbirlerinden dolayı mı acaba?