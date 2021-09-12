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Kim Kardashian kendini böyle kamufle etti! - Magazin haberleri

Kim Kardashian kendini böyle kamufle etti!

Yarın başlayacak olan Met Gala'ya katılmak için New York'ta bulunan reality show yıldızı Kim Kardashian, önceki gün konakladığı otele giriş yaparken görüntülendi. Kıyafet seçimiyle dikkat çeken Kardashian, kendini kostümüyle kamufle etti

12.09.2021 - 13:57 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İddialı kıyafet tercihleriyle sık sık konuşulan Kim Kardashian, bu kez kural bozdu. 40 yaşındaki ünlü yıldız, baştan ayağa ve hatta yüzünü de tamamen kapatan deri bir kıyafetle görüntülendi.

  • Yarın başlayacak olan etkinlik için New York şehir merkezinde bulunan Kardashian, önceki gün konakladığı otele giriş yaparken objektiflere yansıdı.

  • Kim Kardashian'ı tercih ettiği kıyafet nedeniyle tanımakta güçlük çekti. Sadece saçlarını açıkta bırakan Kardashian, kendini gözlerinde fermuar bulunan deri maskeli kostümüyle kamufle etmeye çalıştı.

  • İlginç kıyafet seçimiyle dikkatleri üzerine toplayan Kim Kardashian, yarın başlayacak olan kostüm etkinliği Met Gala'nın en iddialı isimlerinden olacağının işareti şeklinde algılandı.

    SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

    Kardashian'ın tercihi sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü yıldız hakkında yapılan bazı yorumlar ise şöyle:

    * Dikkat çekeceğim diye kendine Darth Vader havası vermiş.
    * Bu kıyafetle karşımda görsem korkarım.
    * Yüzünü korumayı gerektiren bir işlem yaptırmış olabilir.
    * Bu kıyafet koronavirüs tedbirlerinden dolayı mı acaba?

  • GEÇEN YIL İPTAL OLDU

    Salgın nedeniyle geçen yıl iptal edilen ve bu yıl da eylül ayına ertelenen, moda dünyasının en büyük etkinliği Met Gala'ya bu yıl oyuncu Timothée Chalamet, şarkıcı Billie Eilish, şampiyon tenisçi Naomi Osaka ve şair Amanda Gorman’dan oluşan ekip ev sahipliği yapacak.

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