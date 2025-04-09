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        Haberler Dünyadan Kim Kardashian'ın 5 yaşındaki oğlu Psalm da sinema sektörüne giriyor - magazin haberleri

        Kim Kardashian'ın 5 yaşındaki oğlu Psalm da sinema sektörüne giriyor

        Kim Kardashian'ın 2021'de bitirdiği Kanye West ile evliliğinden olan 5 yaşındaki oğlu, sinema kariyerine erken bir giriş yapıyor. Psalm, Kardashian'ın sinemaya adım atan üçüncü çocuğu olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 11:26 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:26
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        5 yaşındaki oğlu sinemaya adım atıyor
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        Kardashian - Jenner ailesinin bir üyesi daha ilk sinema deneyimini yaşayacak. Kim Kardashian'ın Kanye West ile evliliğinden olan 5 yaşındaki oğlu Psalm West'in 29 Ocak 2027'de vizyona girmesi planlanan 'Angry Birds 3' filminde seslendirme yapacağı öğrenildi. Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom, Danny McBride, Nikki Glaser, Keke Palmer, Sam Richardson ve Tim Robinson gibi oyuncuların da seslendirme kadrosunda, önceki filmlerdeki rollerini tekrar canlandıracakları biliniyor.

        'Angry Birds 3' filminin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan kadroda Psalm'ın adı da yer aldı. Küçük çocuğun filmde hangi role sesiyle hayat vereceği açıklanmadı.

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        Dört çocuk annesi Kim Kardashian'ın 11 yaşındaki en büyük çocuğu North ve 9 yaşındaki Saint, 2023 yapımı 'Paw Patrol: Süper Film'in yıldızlarla dolu seslendirme kadrosunda yer almıştı. Filmde Dot karakterine sesiyle hayat veren North West'in 20 bin dolar, Meteor Max karakterini canlandıran kardeşi Saint West'in ise 10 bin dolar kazandığı öğrenilmişti.

        2021 yapımı 'Paw Patrol' ve 2023 yapımı 'Paw Patrol: Süper Film'in kadrosunda Kim Kardashian da yer almış, Delores karakterini seslendirmişti.

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