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Kim Kardashian annesi Kris Jenner'ın sevgilisi Corey Gamble'a 'zengin kadın avcısı' dedi - Magazin haberleri

Kim Kardashian annesinin sevgilisine 'zengin kadın avcısı' dedi

Rapçi eşi Kanye West ile boşanma aşamasında olan reality şov yıldızı Kim Kardashian, özel hayatıyla ilgili dikkat çekici konularda esprili yorumlar yaptı. Kardashian, annesi Kris Jenner'ın sevgilisi Corey Gamble ile de dalga geçerek, onu 'zengin kadın avcısı' olarak lanse etti

10.10.2021 - 15:08 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Kim Kardashian, ünlü TV şovu Saturday Night Live’da sunuculuk yaptı. 40 yaşındaki ABD'li reality show yıldızı, komedi programında; estetik ameliyat, seks kasedi ve Kanye West ile boşanması gibi dikkat çekici konularda esprili yorumlarda bulundu.

  • Pembe bir tulum giyen Kardashian, "Size güzel bir yüzden çok daha fazlası olduğumu göstermek için bu gece burada olmaktan heyecan duyuyorum. Ve iyi saç, harika makyaj, harika göğüsler ve mükemmel bir popo..." ifadelerini kullandı.

  • Kim Kardashian, daha sonra, "Temelde, kız kardeşlerimin plastik cerrahlarına gösterdiği referans fotoğraftan çok daha fazlasıyım." şeklinde espri yaptı.

  • "KİMSE PRÖMİYER YAPTIĞINI SÖYLEMEDİ"

    Kardashian, eski sevgilisi Ray J. İle çıkan seks kasedi hakkında da konuşarak, "Benim bir tane filmim çıktı ve hiç kimse bana onun prömiyer yaptığını söylemedi. Annemin aklından çıkmış olmalı." dedi.

  • ANNESİNİN SEVGİLİSİNE 'ZENGİN AVCISI' DEDİ

    Ünlü yıldız ayrıca annesi Kris Jenner'ın sevgilisi Corey Gamble ile de dalga geçerek, onu 'zengin kadın avcısı' olarak lanse etti. "Ama gerçekten gurur duyduğum tek şey, kimsenin bana 'zengin koca avcısı' diyememesi." ifadelerini kullanan Kim Kardashian, "Dürüst olmak gerekirse, zengin avcısının nasıl biri olduğundan bile emin değilim. Bu yüzden annemin erkek arkadaşı Corey'e sordum." şeklinde konuştu.

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