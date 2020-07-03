Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerDünya

Kim Jong Un'dan 'maksimum dikkat' çağrısı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halka yeni tip koronavirüs ile mücadelede "maksimum dikkatli olunması" çağrısı yaptı.

03.07.2020 - 10:51 | Güncelleme: ABONE OL
kim jong un
AA

Yonhap ajansına göre, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kim'in, iktidardaki İşçi Partisinin politbüro toplantısında yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin erkenden hafifletilmesinin, "hayal ve telafi edilemez bir krize" yol açacağına ilişkin uyarıda bulunduğu bildirildi.

Haberde, "Kim, salgına karşı mücadele cephesinde hafif rahatlama ya da gevşeme olmadan maksimum dikkatin sürdürülmesi ve salgına karşı daha ciddi çabanın yeniden düzenlenmesi ve uygulanması gerektiğini vurguladı." ifadesi yer aldı.

Kuzey Kore liderinin, tüm sektörlerin, salgınla gelen tehlike tamamen ortadan kalkana kadar virüse karşı mücadele çalışmalarını daha da güçlendirmesi gerektiğini vurguladığı aktarılan haberde, ayrıca Kim'in "yetkililer arasındaki ihmalkar ve dikkatsiz davranışları sert şekilde eleştirdiği" kaydedildi.

Kuzey Kore'de 3 ay içinde ikinci kez Kovid-19 salgınını değerlendirmek üzere politbüro toplantısı düzenlendi.

Kuzey Kore'de şimdiye kadar açıklanan herhangi bir Kovid-19 vakası bulunmazken ülkede binlerce kişinin, virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu iddia edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir
Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir
9 yıl bebek bekleyen çiftin ikizlerini köpek parçaladı!
9 yıl bebek bekleyen çiftin ikizlerini köpek parçaladı!
Kimseyi dinlemedi, cezayı yedi
Kimseyi dinlemedi, cezayı yedi
Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'
Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'
İzmir'de orman alanda yangın
İzmir'de orman alanda yangın
Gazze'de İsrail'in casus operasyon hücresi çökertildi
Gazze'de İsrail'in casus operasyon hücresi çökertildi
ABD'den Hafter'e Wagner ve petrol tesisleri uyarısı
ABD'den Hafter'e Wagner ve petrol tesisleri uyarısı
Eşiyle boşanma aşamasında olan kişi, baldızını vurdu
Eşiyle boşanma aşamasında olan kişi, baldızını vurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X