Görüntülerde füze denemeleri, tank tatbikatları, savunma fuarı görüntülerine de yer verilirken, Kim için "Ülkenin ve halkın kaderini üstlenirken; kar, yağmur ve rüzgara inatla göğüs gererek bize babacan yanını gösterdi. Vücudu eriyip gitti ve insanların hayallerini gerçekleştirmek için ise büyük acı ve endişe ile anne tarafını gösterdi" tanımı yapıldı.