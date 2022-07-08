Tanıtım filmi yayınlandı

Yönetmenliğini Bedran Güzel’in yaptığı, senaryosunu Ali Erkan Ersezer’in yazdığı ‘Kim Bu Aile?’nin başrollerini Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya paylaşıyor. Birbirinden eğlenceli esprileri ile olduğu kadar aksiyon sahneleriyle de dikkat çekecek filmin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli ve Fatih Al da yer alıyor.
‘Kim Bu Aile?’nin aksiyon yönetmenliğini film için özel olarak Türkiye’ye gelen Koreli usta yönetmen Youn Dae-Won, görüntü yönetmenliğini ise Türkiye sinemasının önemli isimlerinden Jean-Paul Seresin üstlendi. Film bu yönüyle de ülkemizin aksiyon komedi sineması için yeni bir çıta belirleyecek gibi görünüyor.
Film kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca emniyetten ayrılmak zorunda kalan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi takip edebilmek için bir tavukçu restoranını devralarak burada istemeden çok başarılı olan Adem Haberdar ve bu operasyonda kendisine destek veren ‘aile’sinin eğlenceli ve heyecanlı öyküsünü anlatıyor.
‘Kim Bu Aile?’ global eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Güney Kore menşeli CJ ENM’in Türkiye’deki ilk imza projesi olarak öne çıkıyor. CJ ENM, ilk kez yabancı bir dilde En İyi Film Oscar’ı kazanan Kore filmi Parasite’in yapımcısı olarak da biliniyor.
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