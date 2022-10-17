Almanya'da "kilolusun" dediler! Ameliyatsız 115 kilo verdi

Almanya’dan Türkiye’ye geçtiğimiz yıl morbid obez olarak gelen ve hayata tutunmak isteyen Enes, bir yılda 115 kilo vererek diyetisyenini de şaşırttı.
Çevresinin aşırı kilosundan dolayı sürekli ameliyata yönlendirdiği Enes Sapmaz (30), ameliyat olmadan 1 yılda 115 kilo verdi. Değişim sürecine girdiğini ve en önemlisi kendisini değişime inandırdığını söyleyen Sapmaz, "Başarılı olacağıma inandım. Türkiye’ye gelir gelmez spor yapmaya başladım. 1 yılda 115 kilo gibi kayba uğradım. Obezdim ve Almanya’da da tepki alıyordum. Kendine dikkat etmiyorsun diye. Ben kızıyor olsam da arkadaşlarım ve çevrem haklıydı" dedi.
"FAST FOOD ÜRÜNLERİ HAYATIMDAN ÇIKARDIM"
Kilo vermesine rağmen haftanın 6 günü spor yapmaya devam ettiğini kaydeden Sapmaz, “Fast food ürünlerini hayatımdan çıkardım. Tatlı ve kebap ürünlerinin de tüketimini yapmıyorum. Bu tür ürünleri de hayatıma yeniden almayacağım. Bu kararımda da inançlıyım. Evde camı açmadan uyuyamıyordum. Zayıflama sürecimle birlikte her şeyim de değişti. Yeniden normal bir hayata geldim. Uyumam, nefes almam, hayata bakış açım her şeyim değişti" ifadelerini kullandı.
"195 KİLO OLARAK KLİNİK KAYDI YAPILDI"
Diyetisyene 195 kilo olarak girişi yapılan Enes Sapmaz’ın beklenenin üzerinde kilo verimi sağladığını atanan Diyetisyen Şeyda Ergün de, “Geldiğinde morbid obez sınıfındaydı. Kan değerlerinde de hekimi aracılığıyla sorunları olduğu belli idi. Ameliyatla kilo verileceğine inandırılmış birisiydi. Sağlıklı beslenme ve sporla bu durumdan kurtulabileceğini anlattık. Haftalık takibi ile birlikte verdiğimiz diyet programını uyguladı. Kas kaybı ve değerlerinde düşüş yaşanmadı” şeklinde konuştu.
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