Kilolarından kurtulmak isteyen kadın feci şekilde hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da mide küçültme ameliyatı olan 52 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra kan kusarak hayatını kaybetti. Ağzı ile birlikte boşaltım sisteminde meydana gelen yoğun kanama soncu hastaneye kaldırılan kadının yakınları kendilerine cenazesinin teslim edildiğini kaydederken, hastane yönetimi ise olayın değerlendirme sürecinde olduğunu belirtti.
Olay, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki Serpil Aydemir mide küçültme ameliyatı için AFSÜ'ye başvurdu. 2 çocuk annesi Aydemir’in ameliyatı hastane Genel Cerrahi Servisinde yapıldı. Ancak ameliyattan 2 gün sonra taburcu edilen kadın evine gönderildikten sonra rahatsızlanınca tekrar hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan Aydemir, sonrasında yaşanan iç kanama sonrası hayatını kaybetti. Aydemir Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
"HASTANEDEN ÇIKTIKTAN 3 GÜN SONRA EVİNDE FENALAŞIYOR"
Mide küçültme ameliyatından ölüme giden olayla ilgili açıklamalarda bulunan kadının yeğeni Gökhan Kocaman, ameliyat için teyzesi Serpil Aydemir’i doktorun ikna ettiğini öne sürdü. Kocaman, “Teyzem mide küçültme ameliyatı için hastaneye başvurdu. Doktor, teyzemi ikna etti ameliyat için ve süreç buradan başladı. Ondan sonra teyzeme ameliyat tetkikleri yapılıyor ve teyzem iltihaplı romatizması olduğunu söylüyor ama doktor bunun ameliyata bir engel olmadığını söyledi. Daha sonra teyzem ameliyat oldu ve ameliyattan 2 gün sonra hastaneden çıktı. Çıktıktan 3 gün sonra evinde fenalaşıyor. Çocukları ile birlikte hastaneye gidiyor ama orada ilk müdahale yapılmıyor. Teyzem bekletildikten ve bayıldıktan sonra ilk müdahale yapılıyor. Ondan sonra teyzemi yoğun bakıma aldılar” dedi.
DOKTOR 'HİÇBİR ÖLÜM RİSKİ YOK' DİYEREK GÜVENCE VERDİ
Yaşanan süreçte teyzesinin yoğun bakımda yaklaşık 2 ay kaldığını belirten Kocaman iddialarını şöyle sürdürdü: “Bu süreçte 20 günden fazla entübe yaptılar ve hiç uyanmadı. Biz Dr. Murat Akıcı’dan bilgi almak istedik ama ona ulaşamadık. Daha sonra başka bir hastaneye götürmek istediğimizi söyledik doktorun yardımcılarına, onlar da bunu doktora iletmişler. Doktor Akıcı daha sonra bize telefon açıp hastanın oğluna tehditvari konuşup bana hitaben ‘o ne biliyor da götürüyor, sadece paranızdan olursunuz' dedi. Biz zaten teyzem rahatsız olduğu için bu durumun maddi boyutunu hiç düşünmedik. Doktor ‘hiçbir ölüm riski, hayati risk yok’ diyerek bize bu şekilde güvence verdi. Ama güvence vermesine rağmen teyzem rahatsızlandı.”
İÇ KANAMA GEÇİRDİ
Teyzesinin yoğun bakımdan çıkıp evine gönderildikten sonra ağzıyla birlikte boşaltım sisteminden kanama geçirdiğini belirten Kocaman, “Teyzem yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya çıkardılar. Doktor ne dediyse biz hepsini harfiyen yerine getirdik. Birkaç gün sonra doktor ‘durumu iyi, artık hiçbir riski yok’ dedi. Daha sonra bizden oksijen makinesi istedi biz de aldık. Ondan sonra doktor teyzemi taburcu etti. 3 gün sonra teyzem tekrar rahatsızlandı. Bu sefer ki rahatsızlığında neredeyse bir kova kan çıktı. Biz bu defa Emirdağ Devlet Hastanesine gittik. Oradaki doktor teyzemin iç kanama geçirdiğini söyleyerek ameliyat olduğu hastane olan AFSÜ’ye naklini gerçekleştirdi” dedi.
KONU YARGIYA TAŞINACAK
Konuyu yargıya taşıyacaklarını ve hastane ile birlikte doktordan şikayetçi olacaklarını dile getiren Kocaman, “Teyzem hastaneye ulaştıktan sonra saatlerce bekletildi, gece yoğun bakıma alındı ve birkaç saat sonra bizi telefon ile arayarak hastamızın vefat ettiği belirtildi. Biz bu konunun araştırılmasını, hukuk önünde, adalet önünde yapılması gerekenlerin yapılmasını istiyoruz. Gerçekten bir hukuk devletinde yaşıyorsak konunun araştırılmasını yetkililerden istiyoruz” dedi.
Öte yandan, Serpil Aydemir’in ölmeden birkaç saat önce iç kanama geçirirken yakınları tarafından çekilen ve vücudunun büyük bir kısmının kanlar içinde kaldığı görüntü ise görenlerin içini sızlattı. Konuyla ilgili bilgisine başvurulan hastane yönetimi ise konunun gereken birimlere iletildiğini ve değerlendirme sürecinin devam ettiği yönünde bilgi verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!