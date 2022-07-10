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Kilo vermeyi zorlaştıran 8 hata! Protein, metabolizmayı hızlandırıyor ama...

Diyetisyen Buket Ertaş, “Ağzımızdan geçen her lokma, her içecek, bilinçli tüketilmeli” diyerek, farkında olmadan yapılan küçük hataların gün sonunda istenmeyen sonuçlara neden olabileceğini söyledi

10.07.2022 - 09:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Diyet yaparken ya da sadece kilo kontrolü sağlarken bilerek ya da bilmeden yapılan bazı davranışlar kilo vermeyi engelleyebiliyor. “Ağzımızdan geçen her lokma, her içecek bilinçli tüketilmeli” diyen Diyetisyen Ertaş, farkında olmadan yapılan küçük hataların gün sonunda istenmeyen sonuçlara neden olabileceğini anlattı.

  • Ertaş, “Kalorisiz gibi görünen içeceklerin tüketimi herkesin göz ardı ettiği bir hata! ‘Ekmeği kestim’ cümlesini çevremizden çokça duyarız. Ancak kilo aldıran tek şeyin karbonhidrat olduğu algısı yanlıştır. Fazla yediğimiz protein de vücutta yağ olarak depolanır! Çok sağlıklı ve faydalı herhangi bir gıdanın gereğinden fazla tüketilmesi de kilo artışına sebep olabilir” dedi.

  • Ertaş, kilo kaybını zorlaştıracak hataları ve doğru davranış biçimlerinin nasıl olması gerektiği konusunda şunları anlattı:

    1- ANA YEMEKTEN KAÇIP ATIŞTIRMALIKLARA SIĞINMAK

    Gün içinde atıştırılan kuruyemiş ve meyveler, sağlıklı barlar ve diğer ara öğün alternatiflerinin sandığımız kadar masum olmadığını hatırlatan Ertaş, “Acıktıysanız ve bir şeyler atıştırıyorsanız, genellikle porsiyon kontrolü sağlamak çok zorlaşır. Bu durum da küçük hacimlerde büyük kaloriler almamıza neden olabilir. Bunun yanında ana öğünlerin tamimiyle iptal edilip ara öğünlerle bir düzen kurmak çok yanlıştır. Ara öğün ve atıştırmalıkların, öğün aralarında ihtiyaç halinde ve miktar ayarlaması yapılarak tüketilmesi gereken yiyecek veya içecekler olduğu unutulmamalı" dedi.

  • 2- ÇAY VE KAHVEYİ SUYUN YERİNE KOYMAK

    Gerek kilo kontrolünü sağlamada gerekse diyet yaparken, en az yenilen besinler kadar önemli bir başka unsur da yeterli su tüketmek. Dolayısıyla yeterli su içmemek de önemli hatalardan birini oluşturuyor. Özellikle su yerine çay ve kahve tüketiminin de önemli bir hata olduğunu hatırlatan Ertaş, “Çay ve kahve diüretik dediğimiz içeceklerdendir. Yani vücuttan su kaybına neden olur. Aslında sanılanın aksine vücudun su depolarına katkı sağlamaz. Susuzluğunuzu çay ve kahve içerek gideriyorsanız su kaybettiğinizi unutmayın” diye konuştu.

  • 3- HAFTASONU KAÇAMAKLARINI MASUM GÖRMEK

    Diyet sırasında yapılan uygulamalardan biri de ödüllendirme. Bu yöntemin toplumda çokça kullanılmasına karşın doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Ertaş, “Hafta içi kişinin kendine eziyet edercesine diyet yapıp hafta sonu yediği her şeyi kendine hak görmesi hem metabolizmanın bozulmasına hem de sağlığın bozulmasına sebep olabilmektedir” dedi.

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