20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kilo vermek, her zaman yarısında sıkılarak bırakılan ve en çok zorlanılan bir uygulamadır. Her seferinde yeniden başlanır ve bitirilir nedense. Çünkü bu durum, disipline edilmeyi sevmediğimiz ve yemeye olan düşkünlüğümüzden kaynaklanıyor. Kilo almak vermekten kolay o yüzden dikkatli olmamız bu zorlu süreci yaşamamamız için öncü olmalıdır.
Ancak bazı püf noktalarına dikkat eder ve uygularsak en azından daha kolay başarabilme imkanımız olabilir.
Kilo Vermek İçin 7 Öneri;
Aç Kalmayın; kilo kaybı sağlamak için aşırı kalorili gıdalardan uzak durmak önemlidir. Ancak bunu yaparken aç kalmamanız gerekir. Öğün atlayarak uzak durmak yanlıştır, her öğün atlamada kan şekeri düşer ve halsiz kalırsınız. Ve diğer öğüne geçip yediğinizde daha fazla yemek yersiniz. O nedenle daha çok kalori almış olursunuz. Aç bırakan ve zorlayan diyetler yerine tok tutan ve kolay uygulayacağınız diyetler seçin
Gerçekçi bir kalori belirleyin; diyet listenizi oluştururken sağlıklı diyet vermeyi sağlayacak liste yapın, hızlı diyet programı uygulamayın. Geç saatlerde atıştırma alışkanlığınız varsa bunu düzeltmeye çalışın. Bunun yerine 5-6 tane kuru yemiş tarzı bir şeyler yiyin ya da meyve tüketin.
Hareketli yaşayın; gün içinde mümkün olduğunca uzun süre oturmaktan kaçının ve kendinize bazı hareket alanları açın. Spor, yürüyüş ve egzersiz yapabilirsiniz. Bu sayede kalori yakmanız size iyi gelecektir. Araçla gittiğiniz mesafelerde yürüme imkanı yaratın ve mümkün olduğunca enerjinizi bu konuda yoğunlaştırın.
Fazla su tüketin; su içmek hem sağlık açısından hem de kilo vermek için önemlidir. Suyun tokluk hissi vermesi sürekli acıkmanıza engel olacaktır. Yemeklerden önce bir bardak su içmeyi alışkanlık edinin.
Dengeli bir beslenme şarttır; protein, yağ ve karbonhidrat açısından alınan gıdalarınızı, bir denge oluşturarak uygulayın. Tek tip beslenme kilo alımına yol açar ve sağlığı etkiler. Tüm gıdalarda bu dengeyi sağlamanız gerekmektedir. En sağlıklı kilo verme budur.
Paketlenmiş gıdalardan uzak durun; bu tarz gıdaların içinde alışkanlık yapıcı maddelerin olması sizi bağımlı hale getirir. O nedenle sağlıklı ve gerçek gıdalarla beslenme biçimini seçmeniz önemlidir. Kaloriye fazla takılmadan, besin değeri olan gıdalara yönelin.
Kendinizi çok disipline etmeyin; diyet yapmak zaten çok fazla gerginliğe yol açar bu nedenle kendinizi zora sokacak kadar disiplin altına almayın. Stres yoğunluğu kilo almaya neden olur bunun için bu yapmış olduğunuz diyeti bir süreç olarak kabul edin ve sonunda biteceği için fazla gerilmeyin.
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