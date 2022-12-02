Kilis'te yakalanan 47 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattı geri bölgesindeki gözetleme faaliyetleri sırasında merkeze bağlı Demirışık köyü yakınlarında Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 29, Elbeyli ilçesi Kalbursait ve Havuzluçam köyleri yakınlarında ise durdurdukları 4 araçta 18 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

"Organizatör" oldukları değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı, 4 otomobil, 9 cep telefonu ve 1500 lira para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan 47 düzensiz göçmen, kimlik tespiti ve parmak izi işlemlerinin ardından Öncüpınar ve Çobanbey gümrük kapılarından sınır dışı edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.