Kilis tava ya da diğer yörelerde bilinen adıyla Tepsi Kebabı, bu lezzeti tatmak isteyen herkesin severek yaptığı bir yemek. Sebzesinin bolluğuyla dikkat çeken Kilis Tava, asıl lezzetini odun fırınından alsa da evinizde kendiniz de yapabilirsiniz. Kilis tavanın yapılışını hep birlikte öğrenelim.
Kilis Tava İçin Gereken Malzemeler:
1 adet sivri yeşil biber
1 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
1 adet kırmızı kapya biber
1 adet domates
Yarım kilo kadar kıyma
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığından az karabiber
2 adet patates (tabanına döşemek için)
Kilis Tava Yapılışı:
Kıymayı derin bir tasa alalım.
Sarımsağı rendeleyip kıymanın üzerine alalım.
Domates, biber ve soğanları rondodan geçirelim.
Karabiber, tuz, kimyon, kekik de ekleyelim.
Arzuya göre ve ufak bir tutam maydanozu da ince ince doğrayalım.
Tüm bu malzemeyi sıvıyağ ile iyice yoğuralım.
Kıymalı harcı bir kenara alın.
Patatesi soyup, yuvarlak dilimler halinde kesip tuzlayalım.
Daha sonra patatesleri alta dizin.
Üzerine yoğurduğumuz kıymayı yayın.
Bıçakla istediğiniz gibi şeklini verip, domates biber ile süsleyin.
Üzerini de folyo ile güzelce kapatın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, bir müddet folyoya sarılı şekilde pişirin.
Daha sonra folyoyu çıkartarak üzerinin kızarmasını sağlayın.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Kıymayı kasapta 2 kere çektirin ve orta yağlı olsun.
Sebzelerin hepsini rondodan geçirin.
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