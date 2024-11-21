Kılıçlı yemin eden ve disipline sevk edilen teğmenlerin avukatları açıklama yaptı

Kılıçlı yemin eden ve disipline sevk edilen teğmenlerin avukatları açıklama yaptı

Kılıçlı yemin eden teğmenlerin avukatları yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Okunan subaylık andı, bir gece önce öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları kutlama sırasında taburun subay ve komutanlarının huzurunda okunan metnin aynısıdır. Bu itibarla müvekkillerimizin herhangi bir emre uymaması söz konusu değildir.

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Tartışmalara konu olan subaylık andı 2022 yılına kadar resmi törenlerde de okunan, hatta bundan 16 Ağustos 2024 tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında gerçekleştirilen resmi törende Milli Savunma Bakanının huzurunda okunan bir metindir.

On yıllardır devam eden bir geleneğin sürdürülmesi nedeniyle milletimizin göz bebeği teğmenlerimizin siyasi tartışmalara konu edilmemesi, onların mesleki geleceklerinin karartılmaması en büyük temennimizdir. MSB TARAFINDAN 'DİSİPLİNSİZLİK' OLARAK YORUMLANMIŞTI Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından yapılan açıklamada Kara Harp Okulu’ndaki resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden ve disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin "İsnat edilen suç kılıç çatmak, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demek değil, amirlerin ikazına rağmen kasıtlı ve organize disiplinsizlik yapmaktır. Atatürk’ün dediği gibi ‘Disiplin olmazsa ordular sevk edilemez.’ Ortak değerimiz Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez" ifadeleri kullanılmıştı.