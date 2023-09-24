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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonu

        Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonu

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in rahatsızlandığını ve programlarının ertelendiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 24.09.2023 - 20:01 Güncelleme: 24.09.2023 - 20:30
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        Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e geçmiş olsun
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        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon rahatsızlığı geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i telefonla aradı. Sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        AKŞENER'İN PROGRAMLARI ERTELENDİ

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Öte yandan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in rahatsızlandığını ve programlarının ertelendiğini duyurdu.

        İYİ Partili Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

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        #Kılıçdaroğlu
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