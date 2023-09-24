Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in rahatsızlandığını ve programlarının ertelendiğini duyurdu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon rahatsızlığı geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i telefonla aradı. Sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
AKŞENER'İN PROGRAMLARI ERTELENDİFOTO: DHA
Öte yandan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in rahatsızlandığını ve programlarının ertelendiğini duyurdu.
İYİ Partili Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir" dedi.