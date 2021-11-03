Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon mesajı: Bazı adımlar atacağız

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 2.39 , yıllık yüzde 19.89 arttı ve beklentilerin altında kaldı. Beklenti aylık 2.50, yıllık 20.01 şeklindeydi. Çekirdek enflasyon da yüzde 16.82'de kaldı.

Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "TÜİK "Enflasyon yüzde 19.89" demiş. Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon %40'ın üzerinde. Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız" dedi.