Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kadınlara seslendi.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

İyi akşamlar sevgili halkım.

Bu aralar gittiğimiz her yerde kadınlar sessizce yanıma geliyorlar. Seçimle ilgili sorular soruyorlar. Çok ama çok kaygılılar. Başörtülüsü, başı açığı, bekarı, evlisi, annesi inanın hiç fark etmiyor. Hepsinin kaygısı aynı. Temel kadın haklarının bir seçimde oylanmasını anlayamıyorlar. Haklarının bir seçim havucu olarak radikal unsurlara sunulması onları dehşete düşürmüş durumda. Kadınların sırtında zaten devasa bir yük var. Çocuğa, yaşlıya, hastaya, evin işine, herşeye yetmeye çalışıyorlar. Ve çoğu ev kadının hiçbir güvencesi yok bu ülkede. Bu yük yeterince ağır değilmiş gibi bir de şimdi en temel haklarının alınması tehdidiyle karşı karşıyalar. Çok ama çok büyük talihsizlik. Onlar için değil; tüm Türkiye için bu çok büyük bir talihsizlik.

Bu gece kadınlara seslenmek istiyorum.



Türkiye sizleri çok yordu. Bunu biliyorum. Özellikle genç muhafazakar kadınlara 'Bay Kemal gelirse kazanımlarınızı kaybedeceksiniz' propagandası yaptılar, aylarca yaptılar, günlerce yaptılar. Sürekli yalan söylediler, iftira attılar, karalamalar yaptılar. Bunu yapanlar sonra pazarlık masalarına oturdular ve sizleri bir çırpıda üç beş oy için yarı yolda bıraktılar. Mübalağa etmiyorum üç beş oy için yarı yolda bıraktılar.



Aslında bu yaptıklarının bir adı var ama söylemeye dilim vermiyor. Altını özellikle çizmek isterim Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz. Ben o masaya oturup sonra evime dönüp, eşimin ve kızlarımın yüzlerine bakamazdım. Bakın hangi konuda bana iftira attılarsa, beni karaladılarsa hep o suçları kendileri işlediler. Genç muhafazakar kadınların kazanımlarını masaya kendileri yatırdılar. Bir çırpıda genç kızlarımıza ihanet ettiler. Bu vesileyle Bay Kemal'in iktidardaki ilk 6 ayı için kadınlara neyi önerdiğini hatırlatmak isterim.

Bay Kemal bir; aile destekleri sigortası üzerinden ev kadınlarının sosyal güvenliğinin sağlanmasını öneriyor. İki; kreşlerin sayısını arttırmayı öneriyor. Üç; istihdama kadının katılımını sağlayacak teşvikler öneriyor.



Kamu dahil hiçbir istihdam alanında hak kaybı olmayacağının garantisini veriyor. Dört; kadın girişimcinin önünü açmayı öneriyor. Beş; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır ödeniyor. Altı; boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturmayı öneriyor. Yedi; doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş kadınların dönüşü için şirketlere teşvikler vermeyi öneriyor. Sekiz; yönetim kademelerinde kadın oranı yüksek şirketlere vergi kolaylığı öneriyor. Dokuz; kadına yönelik şiddetle mücadelede gerekli tüm mekanizmaları ve bütünlükçü politikaları hayata geçirmeyi öneriyor. On; kadın sağlığında büyük reformlar öneriyor. Bay Kemal aslında baharların en güzelini vaadediyor. Kadınlar için de bahar gelecek diyor. Çünkü Bay Kemal, kadınlar güçlendikçe Türkiye'nin de güçleneceğini biliyor ve buna inanıyor. İyi akşamlar