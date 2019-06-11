Kılıçdaroğlu: 23 Haziran'da her şeyi kontrol edeceğiz

11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. CHP liderinin konuşmasının satırbaşları şöyle:
İZLANDA'DA YAŞANANLAR: Spor centilmenlik içinde yapılan bir mücadeledir. Nasıl milli takımımızla gurur duyuyorsak, diğer ülkeler de gurur duyar. Bizim tarihten bize kalan bir mirasımız var. Fransız Milli Marşı okunurken yapılan protestoya üzüldüğümü belirtmek isterim. İzlanda'da yaşanan olay son derece üzücü. Kendisini medeniyetin en önemli aktörlerinden gösterenlerin kabul edemeyeceğimiz bir olayı yaşattıkları için büyük üzüntü duyuyorum. Onlar oraya bir mücadele için gidiyorlar, bir maç yapacak. Sonuçta yapılan centilmence yapılması gereken bir mücadeledir. Bunun daha başında yapılan tepkiyi doğru bulmuyoruz. İnşallah Milli Takımımız Fransa'ya karşı olduğu gibi bir başarıya imza atar.
ADALET REFORMU: Deniyor ki adalet reformu yapacağız. Bu 'Bu ülkede adalet yok, adalet getirmeye çalışıyoruz' anlamına geliyor. 17 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor, 17 yıldır anneler, babalar, çocuklar ağlıyor. Yeni mi aklınıza geldi?
İŞSİZLİK: Adaletsizliğin yoğun olduğu alanlardan birisi de işsizliktir. Herkes çalışmak, üretmek ister. İşsizlik umutsuzluktur. İşsizlik gelecekten beklentilerin bitmesi demektir. 8,5 milyon insan işsiz. Bunun 1 milyonu üniversite mezunu. İnsanlar geçinemiyor, iş arıyor. Biz iktidarda değiliz ama ceplerim 'İş istiyorum' diye doluyor. Bu pusulalar iktidar sahiplerine de geliyordur. Eğer bir hesap soracaksanız önünüzde 23 Haziran var. 17 yıldır bir ülkeyi tek başına yöneteceksin. Koalisyon da yok. Nasıl olur 8,5 milyon insan işsiz kalır? Herkes çalışsın, üretsin, emek harcasın.
EMEKLİLİK MAAŞI: 1000 liranın altında yaşlılık, ölüm aylığı sayısı 1 milyon 121 bin 877 kişi. Bu insanlar nasıl geçinecek? Hangi bütçe anlayışı, sosyal ahlak bunu kaldırıyor? 1500 liranın altında 2 milyon 837 bin 24 kişi. Nasıl geçinecekler bunlar? Asgari ücretinin altında aylık alanlar 8 milyon 311 bin 319 kişi. Yoksulluğu bitireceklerdi hani? Yoksul sayısını artırdılar. Bu insanlar ekmek bulamıyorlar. Esnaf, sanayici, tüccar aynı vaziyette. Karşılıksız çek oranı yüzde 78. Ekonomiyi bu hale dış güçler mi getirdi? 17 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyordu? Şu anda 2018 sonu itibariyle 29 milyon 727 bin 512 dosya icra takibinde. Vatandaşın ödediği faiz 471 milyar lira. Bütün Türkiye bankalara çalışıyor. Kim üretecek? Vatandaş bu faizi nasıl ödüyor, bu borç batağından vatandaşı kim kurtaracak? 82 milyon freni patlamış, direksiyonda kimse olmayan bir kamyondayız ve yokuş aşağı gidiyoruz.
23 HAZİRAN SEÇİMLERİ: Önümüzde seçimler olacak. Biz YSK'dan aynı sandık, aynı seçmen, aynı heyet, aynı zarf... 4 pusuladan biri nasıl yanlış hala anlatmadılar. 23'ün sandık başında görev yapacak arkadaşlarımıza broşür vereceğiz, o sandıkta o kullananların listesini vereceğiz. Her türlü önlemi alacağız. Her şeyi kontrol edeceğiz. Ekrem Bey projelerini açıkladı. 23'ünde hepimizin görevleri var, tatile gidenlerin de görevini yapmasını lazım. Her şey çok güzel olacak diyorum.
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