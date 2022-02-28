Kil Maskesi Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Uygulanır? Erkek ve Kadın İçin Kil Maskesi Faydaları Nelerdir?

Uzun yıllar boyunca cildin genç görünümünü ve sağlığını korumak için uzmanlar pek çok farklı yöntemlerden bahsediyor. Bu yöntemler arasında ön plana çıkan kil maskesi ile hem cildin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almasını hem de gözenekleri küçülterek yaşlanma karşıtı bir etki elde edilmesini sağlamak mümkündür.

Özellikle, doğal bir yöntem olması ve pek çok açıdan avantaj sağlaması sebebiyle tercih edilen kil maskeleri bugün cilt bakımının vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Kil Maskesi Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Uygulanır? Erkek ve Kadın İçin Kil Maskesi Faydaları Nelerdir? sorularının yanıtları sizlerle.

Kil Maskesi Nedir?

Kil, volkanik küllerden var olan çamur bir maddedir. Kişisel bakımda ve güzellik merkezlerinde oldukça etkili olduğu için yüz maskesi olarak kullanılır. Kil maskesinin saça faydaları sorularına konunun uzmanları tarafından net bir yanıt vardır. Kil maskenin saça nem kazandırmak ve toksinleri uzaklaştırmak için doğal yöntem olduğunu söylerler.

Kil Maskesi Nasıl Yapılır?

Kil maskesi nasıl yapılır? sorusuna cevap olabilecek nitelikte pek çok tariften söz etmek mümkündür. Bilinen ve en çok işe yarayan beyaz kil maskesi ilk önerilen kil maskelerinden biridir. Yapımı oldukça basit ve hızlıdır. 2 yemek kaşığı beyaz kil ile 2 yemek kaşığı suyu karıştırarak krem kıvamını elde edene kadar karıştırın ve daha sonra yüzünüze bu maskeyi sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Kuruduktan sonra cildinizi temizlemek için ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Cildiniz hassas ise kurumasını beklemenize gerek yoktur. 5 dakika beklemeniz yeterli olacaktır.

Kil Maskesinin Faydaları

Cildi kirden ve yağdan arındırır.

Siyah noktaların genişlemesini önler.

Cildi arındırdığı için daha parlak ve yumuşak bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Kil maskesinin cilde faydası olduğunu söylemek oldukça doğrudur. Gözenekleri temizlediği için, temizlendikten sonra üzerine uygulanacak ürünlerin daha hızlı ve derin emilmesine yardımcı olur..

Kil Maskesinin Zararları

Kil maskesi, cildi hassas olan kişilere uygulandığında ciltte kızarıklık, yanma hissi, kabarma, gerilme gibi yan etkilere neden olabilir.

Cilde sık sık kil maskesi uygulamak cildi kurutur. Kuruyan cilt çabuk kırışır. Bu nedenle kil maskesi 15 günde 1 yapılması yeterli olur.

Kil maskesinin bir diğer yan etkisi de nadiren de olsa sivilceye neden olabilmesidir.

Kil maskesi bazı kişilerde yan etki olarak egzama, sedef gibi cilt hastalıklarını tetikleyebilir. Bu durum çok nadir görülür.

Kil Maskesinin Ömrü Ne Kadar?

Kil doğal bir malzeme olduğundan dolayı içerisine kimyasal maddeler girmediği sürece kullanım süresi bozulmaz. Fakat raf ömrünün uzatılması sebebiyle içerisinde kimyasal bulunan kil maskelerinin kullanım süresi yaklaşık olarak 6 ay kadardır.

Kil Maskesi Yüzü Yakması Normal Mi?

Kil maskesi ciltteki fazla yağı kurutur. Cildi karma veya kuru birinde etkisi çok daha fazla olduğu için maskenin kullanılması sonucunda yüzü yakması oldukça normaldir. Buna sebebiyet verilmemesi için kuru cilde sahip olan kişiler maskenin içerisine bitkisel yağlar veya nemlendirici etkili kremler ekleyerek kullanabilirler.