Halk arasında bilinen adıyla kıl dönmesi pilonidal sinüs olarak da adlandırılmaktadır. Pilonidal sinüs derinin içinde duvar kısmı kalın olan bir kist şeklinde oluşmuş bir baloncuktan meydana gelir. Derinin içine doğru büyüyerek bu durumu yaratır özellikle havaların sıcak olması durumunda insan sağlığını daha fazla etkileyen kıl dönmesi ergenlik döneminde ortaya çıkabilir ve genellikle 40'lı yaşlara kadar süren bir durum olarak seyreder. Bu kist genellikle kuyruk sokumu kemiği üzerinde daha fazla ortaya çıkmaktadır. Ancak derinin tıraş edilmiş olduğu bölge olan yüzde de çıkma ihtimali bulunur; bu yüzden sakal, kasık ve makat kısmında kıl dönmesi daha fazla ortaya çıkan bir durum oluşturur.

Genelde çok fazla oturarak çalışan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Özellikle erkeklerde kıl dönmesi olayı çok daha fazla oluşur kadınlara göre en az üç kat daha yüksek oranda kıl dönmesi görülür. Kıl dönmesinin başlıca sebepleri arasında çok terlemek, çok kıllı olmak, fazla kilo sahibi olmak, gün içerisinde oturur pozisyonda çok fazla çalışmak, sıkı giyinmek ve tıraş olmak, fazla kilolu olmak gibi durumlar buna neden olabilmektedir. Kıl dönmesinin ortaya çıkmasıyla kistin oluştuğu bölgede tahriş olma ve deride kızarıklık oluşur.

Ayrıca vücudun belli bölgelerinde ortaya çıkan kaşıntılar da belirtileri arasında yer alır. Tıraş olmasa dahi vücutta kalan ve alınamayan kılların da görülme ihtimali belirtiler arasında yer alır. Genelde ense ve sırt kısmında dökülen kılların çatak kısmında ortaya çıkmasıyla kıl dönmesi meydana gelir terleme suretiyle yumuşamış olan deriden içeri giren ve biriken kıllar pilonidal sinüse yol açmaktadır; zaman içerisinde kılların içerisine girebileceği delikler oluşur. Bu delikler gözle görülebilir bir aşamaya gelerek büyür zamanla o delikten sıvı gelerek pis bir koku bırakması sonucunda bölgede tahriş oluşur zamanında müdahale edilmesi gereken önemli bir rahatsızlık olan kıl dönmesi tedavi edilmediği takdirde kansere kadar dönüşebilecek tümörlere neden yaratmaktadır. Bu yüzden böyle bir durum söz konusu olduğunda mutlaka acilen doktora gitmek ve küçük bir operasyonla kisti aldırmak önem taşımaktadır.

Genelde tedavi için gerekli olan bazı yöntemler önlem olarak alınabilir; özellikle tıraş olurken farklı yöne doğru tıraş olmayı değiştirmek, kılların büyümesine izin vererek kılların düz bir şekilde uzamasını sağlamak,​ özel bir cımbız ile dönmüş olan kılları çekmek hastalıklı bölgeleri bazı antibiyotik içerikli ilaçlar sürmek enfeksiyon oluşmasını önleyecek uygulamalar arasında yer alır. Ancak enfeksiyon oluşmasına başlamış bir kıl dönmesinde müdahale etmeden doktora gitmek önem taşımaktadır. Öncelikle kıl dönmesi ameliyatı halinde iki şekilde ortaya çıkan müdahale gereklidir. Lokal anestezi ve normal anestezi olarak yapılan kıl dönmesi ameliyatları öncesinde bölgenin kıllardan temizlenmesi gerekir lokal anestezi belden aşağı uyuşturularak yapılan bir ameliyat türüdür; neşter yardımıyla o bölgenin etrafı kesilir ve delik olan bölgenin içindeki kıl dönmesi ile oluşan iltihaplanma ve hasarlar temizlenir. Daha sonra dikilerek ameliyat bitirilir kısa süre sonra da hastalık etkileri ortadan kalkar. Acısız ve ağrısız bir ameliyat olmaktadır; ameliyattan sonra 30 gün boyunca iyileşmesi açısından önem taşır. Bu yüzden düzenli olarak bölgenin pansuman yapılması ve mikroplardan arındırılması gerekmektedir. Hareket halinde olan bölgeye üzerine otururken acı çekilmesi normaldir Ancak bu bazı zamanlarda kanamalar ortaya çıkabilir bu durumda yaranın sürekli temiz olmasını sağlamak ve iltihaplanmasını önlemek şart olmaktadır. Ameliyat sonrasında yatık bir pozisyonunda oturmamak ve dikkatli olmak gerekmektedir.