"Kıkırdağın iki düşmanı kilo ve sigara"

İHA

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Arıcan, “Dizde Kıkırdak Yaralanması ve Sonrası Meydana Gelen Diz Kireçlenmesi Önlenebilir mi?” konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diz eklemindeki kıkırdak hasarının; ön çapraz bağ yaralanması, spor yaparken ortaya çıkan sakatlıklar gibi travmalar sonucu meydana geldiğini ifade eden Doç. Dr. Arıcan, belirtilerin genç hastalarda ağrı, şişlik, dizde boşa gitme hissi ve dizde takılma; yaşlı hastalarda ise oturup kalkarken ağrı ve gece ağrısı şeklinde olduğunu dile getirdi.

Eğer kıkırdak hasarı tedavi edilmezse, ilerleyen evrede kireçleme oluştuğunu ve artık geriye dönüşün olmadığını belirten Doç. Dr. Arıcan, bu hastalıkların oluşmaması adına bilinçli spor yapmanın önemine vurgu yaptı.

KIKIRDAĞIN İKİ DÜŞMANI

Kıkırdağın iki düşmanının kilo ve sigara olduğuna dikkat çeken Arıcan, kıkırdak hasarı ve diz kireçlenmesi tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler paylaşarak bireylerin dizdeki hasarın tedavisi ve rehabilitasyon sonrası tekrar spor yapabildiklerini sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde birçok tedavi yöntemini başarıyla uyguladıklarını, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden hasta kabul ettiklerini söyledi.