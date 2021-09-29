En iyi açılış yapan Türk filmi 0:00 / 0:00

Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazma sürecini konu edinen 'Âkif' adlı sinema filmi 2021'de en iyi açılış yapan Türk filmi oldu. 'Âkif', genel listedeyse dördüncü sırada yer aldı

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Beyazperdeye Türkiye'nin bağımsızlık sembollerinden İstiklâl Marşı'nın yazılış serüvenini yansıtan 'Âkif' , 2021'in en iyi açılış yapan Türk filmi oldu. Sadullah Şentürk'ün yönettiği filmin senaryosu, Mehmet Âkif Ersoy'un ailesinin verdiği muvafakatnameyle yazılırken milli şairimizi Yavuz Bingöl, Mustafa Kemal Atatürk'ü ise Fikret Kuşkan canlandırdı.

'Akif', 2021'de gösterime giren filmler arasında en iyi açılış yapan film oldu. İlk 3 günde 55.112 kişinin izlediği film genel listede ise 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi', 'Black Widow' ve 'Shang-Chi ve On Halka Efsanesi'nin ardından dördüncü sırada yer aldı.



Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi

Açılış: 181.692 Kişi

Toplam: 958.340 Kişi

Black Widow

Açılış: 99.127 Kişi

Toplam: 363.531 Kişi

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi

Açılış: 68.749 Kişi

Toplam: 205.460 Kişi



