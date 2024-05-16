'Kibritin Ucunda' sahneye veda ediyor

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Zorlu PSM’nin 10. Sezonunda sahnelere kazandırdığı, Rıza Kocaoğlu’nun etkileyici performansı ve sahnelenmesiyle tiyatroseverler tarafından ilgiyle takip edilen Kibritin Ucunda, 21 Mayıs’ta %100 Studio’da matine-suare olarak perdelerini son kez açmaya hazırlanıyor.

Rıza Kocaoğlu’nun otuzlarının başında başarı hırsının, çocukluğunun ve küçük bir felaket sonrası ziyarete gelen geçmişinin gölgesinde, kendiyle derin bir hesaplaşmaya giren ve her şeyini kaybettiğini düşünen bir plaza çalışanını canlandırdığı oyunda, kafasının içinden gelen seslere engel olmayı bıraktığı an kendi iç hesaplaşmasını yaşayan bir adamın hikayesi anlatılıyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, Kayhan Berkin’in yönettiği Kibritin Ucunda’nın biletleri passo.com.tr’de satışta.