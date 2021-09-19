Kıbrıs Gazisi, Gaziler Günü'nde koronaya yenildi

Zonguldak'ta bir süredir koronavirüs hastalığı sebebiyle Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Osman Ay, 19 Eylül Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti.

Cenazesi hastane morgundan alınan Kıbrıs Gazisi için cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Ay, Gaziler Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.