Kibele Sanat Galerisi'nin yeni sergisi: Hamit Görele Retrospektifi

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Müziğin matematiğe, resmin de geometriye dayandığını yazılarında sık sık dile getiren sanatçı Hamit Görele’nin eserleri İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde 1 Nisan’a kadar ücretsiz izlenebilir.

Türk resminde 1930’lu yıllarda gelişen yenilikçi hareketin başlıca sanatçılarından biri olan Hamit Görele, resimlerindeki geometrik yaklaşımlar ve figürlerdeki hacimsel etkiler ile döneminin beğenilmeme tehlikesinden korkmadan özgün eserler vermiştir.

Tonya Görele

Sanayi-i Nefise Mektebi’ndeki eğitiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı Avrupa sınavını kazanarak Paris’e giden ve orada Julian Akademisi’nin yanı sıra Andre Lhote Atölyesi'nde eğitim alan Görele, yurda döndükten sonra Müstakil Ressamlar Grubu’na katılmış, bu grubun yeni sanat görüşünü paylaşmıştır.

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Görele'nin sanatı, Türkiye'de Çallı kuşağı sonrasında gelişen ve doğa biçimlerini yorumsal düzeyde değiştirmeyi amaçlayan görüşle yakından ilgilidir. Sanatçı, peyzaj ve portrelerinde rengi, hacimsel ve derinlikli biçimleri kullanarak, Kübist-inşacı bir doğrultuda doğanın biçimsel analizlerine girişir.

Tonya Görele

1981 yılında aramızdan ayrılan Hamit Görele’nin, kızı Tonya Görele koleksiyonundan eserleri 1 Nisan’a kadar her gün Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz izlenebilir.

Kibele Sanat Galerisi, her gün 09.00 – 19.00 arasında ziyaret edilebilir. Grup rezervasyonları ve atölye çalışmaları için iletisim@issanat.com adresine e-posta gönderilebilir.

Kibele Sanat Galerisi, aynı zamanda sanatçıları ve eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak üzere kapsamlı sergi katalogları hazırlayarak sanat tarihi açısından da önemli kaynaklar oluşturuyor.

Emre Zeytinoğlu’nun kaleme aldığı sergiye özel hazırlanan katalog, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından satışa sunuluyor.