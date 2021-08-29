Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Khloe Kardashian'dan Kylie Jenner'a tepki: Hiç bu kadar korkunç bir şey görmemiştim! - Magazin haberleri

Khloe Kardashian'dan Kylie Jenner'a tepki

Rapçi Kanye West, yeni albümü 'Donda'nın tanıtımında boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian ile olan düğününü yeniden canlandırdı. Ünlü yıldızın kız kardeşi Khloe Kardashian, West'i destekleyen yönde paylaşım yapan Kylie Jenner'a, "Hiç bu kadar korkunç bir şey görmemiştim!" diyerek tepki gösterdi

29.08.2021 - 14:22 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü rapçi Kanye West (44), gelecek albümü 'Donda'nın üçüncü dinleme partisinin kapanışında 2014'te evlendiği dört çocuğunun annesi Kim Kardashian (40) ile düğünlerini tekrar canlandırmak için kamera karşısına geçti.

  • West'in bu projesine bir destek ise Kardashian'ın kız kardeşi Kylie Jenner'dan geldi. Jenner, ünlü rapçinin partisinde çektiği kareyi Instagram hesabından yayınladı.

  • KHLOE'DEN KYLIE'YE TEPKİ

    Ancak bu durum Kim Kardashian'ın diğer kardeşi Khloe Kardashian'ı rahatsız etti. Kardashian, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunarak, Jenner'a, "Hiç bu kadar korkunç bir şey görmemiştim" sözleriyle tepki gösterdi.

  • EŞİNİN SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDECEK

    Öte yandan geçtiğimiz günlde Kim Kardashian'ın boşandıktan sonra eşi Kanye West'in soyadını kullanmaya devam edeceği iddia edilmişti.

    TMZ'nin haberine göre; Kim Kardashian, dört çocuğuyla aynı soyadı paylaşmayı önemsiyor ve bu nedenle çocukları North, Psalm, Chicago ve Saint gibi o da aynı 'West' soyadını taşıyacak.

  • İSMİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

    Tam adı Kanye Omari West olan rapçi ise adını basitleştirmek, sadece 'Ye' olmak istiyor. Adını resmileştirmek için mahkemeye başvuran West de sosyal medyada hesaplarındaki biyografi kısmına bu ismi eklemişti.

    ÜÇ YIL ÖNCE AÇIKLADI

    Ünlü rapçi, 2018 yılında da Twitter hesabından yazdığı mesajda, "Resmi olarak Kanye West olarak biliniyorum. Adım ‘Ye" demişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.