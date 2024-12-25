KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

KGM Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı kurası Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 25 Aralık 2024 tarihinde saat 09:30'da Genel Müdürlük konferans salonunda gerçekleştirildi.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlüğümüzce doğrudan noter kurası ile belirlenecek.