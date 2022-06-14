Üç erkeğe cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak

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BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Oyuncu Kevin Spacey, perşembe günü yerel saatle 10:00'da Londra'da mahkemeye çıkacak.

62 yaşındaki Spacey hakkındaki açıklama, Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nın (Met) 2005-2013 yılları arasında kaydedilen bir dizi şikayeti incelemesinin ardından yapıldı.

Vakalardan üçünün Londra'da, birinin ise İngiltere'nin batısındaki Gloucestershire kentinde meydana geldiği belirtildi.

Bir başka şikayetin ise rıza dışı cinsel birliktelik olduğu ve 'ciddi bir cinsel taciz vakası' olduğu kaydedildi.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.